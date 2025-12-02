Asesinan a balazos a líder triqui en Oaxaca

Cándido Santiago López, identificado como el dirigente natural de la comunidad de Yosoyuxi Copala, en la región triqui de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, fue asesinado a balazos.

Aunque en días anteriores circularon videos de balaceras en la región, en horas recientes organizaciones informaron que la víctima fue el líder triqui, de 60 años.

El crimen ocurrió el 30 de noviembre, aproximadamente a las 9:36 horas, en la comunidad autónoma de Yosoyuxi Copala.

El ataque fue directo contra Santiago López, a quien reconocieron por su labor de mediación y diplomacia interna.

De acuerdo con las autoridades comunales, el líder fue atacado mientras encabezaba el desplazamiento de un grupo que se dirigía hacia la zona conocida como “Copala”.

En redes sociales circulan videos captados por casas cercanas en los que se escucha una serie de detonaciones de arma de fuego. Tras el arribo de personal médico, se confirmó el deceso del dirigente.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició la carpeta de investigación correspondiente, recibida el 1 de diciembre.

De acuerdo con versiones extraoficiales y el análisis balístico preliminar, la víctima recibió heridas de arma de fuego calibre .22 en la región torácica, disparadas a una distancia aproximada de cinco metros, lo que sugiere un ataque cercano y directo que perforó órganos vitales, ocasionándole la muerte inmediata.

EXIGEN ORGANIZACIONES JUSTICIA

El crimen fue condenado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y la Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR). Ambas organizaciones señalaron directamente a grupos armados vinculados a la familia Ortiz de Rastrojo Copala y estructuras caciquiles como responsables de la agresión.

Tanto el MULTI como la UNIR señalaron que este homicidio forma parte de una “prolongada guerra” que ha afectado a la región triqui por más de dos décadas, caracterizada por asesinatos selectivos y desplazamientos forzados.

Las organizaciones demandaron a los tres órdenes de Gobierno una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del homicidio, así como el desmantelamiento definitivo de los grupos paramilitares y garantías plenas para el retorno seguro y digno de las familias desplazadas.

Particularmente, pidieron al Fiscal del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, que “deje de proteger a su facción, a los generadores de violencia y proceda de inmediato conforme a la ley”.

El dirigente del MULTI, Macario García Merino, lamentó que el ataque vuelva inseguro el retorno de los desplazados a comunidades como San Juan, San Miguel y Tierra Blanca Copala.

En tanto, la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) también condenó el asesinato, exigiendo esclarecimiento inmediato y castigo ejemplar, al tiempo que expresó que “ninguna diferencia política justifica el derramamiento de sangre”.

Debido a la situación de riesgo generada por el ataque, las clases en la comunidad de Yosoyuxi Copala fueron suspendidas como medida de protección para la integridad de estudiantes y familias.