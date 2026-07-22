Perdido en el mar, el Pan Am Clipper Endeavor es hallado tras más de 70 años

Cincuenta y dos de las 69 personas a bordo del avión murieron cuando se estrelló frente a la costa de Puerto Rico y se hundió hasta el fondo del océano Atlántico. El vuelo dura menos de nueve minutos; los dos motores del lado derecho perdieron potencia en rápida sucesión mientras el Douglas DC-4 realizaba su ascenso inicial desde San Juan, Puerto Rico, en ruta a Nueva York. El piloto del Pan American Clipper Endeavor no tuvo otra opción que amerizar el avión. Los 69 pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivieron al choque inicial el 11 de abril de 1952, pero el pánico y la confusión se desataron en los pocos y preciosos minutos posteriores al amerizaje. La sección de la cola del avión se desprendió y el fuselaje se hundió, un accidente que cobró 52 vidas y se convirtió en un catalizador para las instrucciones y procedimientos de seguridad de las aerolíneas para las generaciones venideras. Durante casi tres cuartos de siglo, los restos del avión, de un tamaño similar al de un Boeing 737, permanecieron perdidos en el abismo del océano Atlántico. Pero el 2 de junio, tras rastrear una vasta y oscura extensión del fondo marino con un vehículo submarino autónomo con forma de torpedo, equipado con sonar y cámaras sofisticadas, llegó el hallazgo, según un equipo de exploración.

Ahí, a 600 metros bajo la superficie y a unos 8 kilómetros de la costa, unas letras blancas formaban las siglas PAA sobre un fondo azul con el logotipo del globo alado de Pan American World Airways, el mismo que, según los exploradores, había aparecido en la parte delantera del avión. También pude distinguir las letras VOR de “Endeavour”. El resto de la palabra estaba cubierto por sedimentos acumulados con el paso del tiempo y la exposición a los elementos. “Cuando llegaron esas primeras fotos, fue una conmoción”, dijo en una entrevista Josh Gates, el presentador de Expedition Unknown en el canal Discovery, quien participó en el proyecto. “Me dejó sin aliento porque de verdad superó lo que imaginaba que podríamos encontrar. La aeronave está tan intacta, y ver ese aluminio, que no se corroe, brillando hacia nosotros desde el fondo, fue simplemente asombroso”.

El vuelo 526A de Pan Am, apodado el Easter Special, se dirigía al aeropuerto Idlewild de Nueva York (hoy el Internacional Kennedy) el Viernes Santo cuando dos de sus cuatro motores fallaron, según el testimonio del piloto ante una junta de aeronáutica civil. El piloto, John C. Burn, dio la vuelta hacia San Juan, pero el avión perdió altitud con rapidez sobre el océano, lo que obligó a la tripulación a vaciar el combustible e intentar un acuatizaje de emergencia. Muchos de los pasajeros se negaron a seguir las órdenes del capitán de abandonar la aeronave una vez que amerizó, y permanecieron abrochados a sus asientos, dijo el piloto ante la junta, quien agregó que tuvo que arrojar a la fuerza a algunas personas al agua. Una barrera del idioma también dificultó la evacuación del avión, según los relatos históricos de los sobrevivientes, quienes dijeron que el mar embravecido y la amenaza de tiburones en el agua llevaron a que algunos pasajeros permanecieran dentro de la cabina. Muchas de las víctimas murieron ahogadas. Las instrucciones de seguridad antes del despegue y el aterrizaje aún no eran obligatorias en el momento del accidente, que impulsó la creación de nuevas indicaciones sobre qué deben hacer los pasajeros en caso de emergencia. “Es un accidente que transformó principalmente la aviación tal como la conocemos”, dijo Gates.

Diana Lachatanere, de 80 años, dijo el lunes que tenía 5 años cuando su padre, Rómulo Lachatanere, un farmacéutico de hospital y fotógrafo, murió en el accidente. Él regresaba a su casa en Washington Heights, dijo. “Todavía es un tema sensible”, dijo Lachatanere, una archivera jubilada y exsubdirectora del Centro Schomburg de Investigación de la Cultura Negra en la Biblioteca Pública de Nueva York. Dijo que no estaba al tanto de que hubiera habido una búsqueda de los restos. “No hay un cuerpo”, dijo. “Simplemente me entristece porque estoy pensando en él”. El capitán del vuelo había estado involucrado en otro desastre aéreo de alto perfil en 1943, cuando era tripulante del Yankee Clipper, un hidroavión de Pan Am que se estrelló cerca de Lisboa. Tras ese accidente, ayudó a salvar a la actriz y cantante Jane Froman, quien resultó gravemente herida en el choque y viajó a Europa para entretener a las tropas con una gira de la USO. Terminaron casándose.

Encontrar los restos del Clipper Endeavor se había convertido en una preocupación durante los últimos siete años para Russ Matthews, presidente y cofundador de la organización sin fines de lucro Air/Sea Heritage Foundation, quien tuvo un papel central en el proyecto. En una entrevista, Matthews dijo que el agua donde se hundió el avión era demasiado profunda para que los buzos pudieran llegar a los restos. Las inclemencias del tiempo se sumaron al desafío, según Matthews, quien dijo que la pandemia de coronavirus había retrasado la búsqueda. “Tuvimos que esperar un par de años para tener nuestra oportunidad”, dijo. A finales de la primavera, Matthews se enteró de que el Fugro Brasilis, un buque de reconocimiento, pasaría por la zona de 26 kilómetros cuadrados que era el foco de la búsqueda del Clipper Endeavor.

A bordo del buque iba un vehículo submarino autónomo llamado Miss Millie, cuyo costo oscila entre 10 y 12 millones de dólares. La sonda en forma de torpedo puede alcanzar profundidades de 6,096 metros. Matthews se apresuró al barco, junto con Gates, quien observó cómo la sonda era bajada al agua desde un trineo en la popa del barco. Los discos duros están alojados dentro de un contenedor a prueba de aplastamientos en el interior del vehículo, el cual realizó una serie de casi 30 pasadas sobre el área de búsqueda. “Pasamos directamente sobre un naufragio del que nadie sabía”, dijo Matthews. “Y fue como: bueno, eso es interesante, pero estamos buscando un avión, así que sigamos adelante”. En la decimotercera pasada, algo más captó su atención: se parecía a la sección de la cola de un avión. A unos cuantos metros de distancia apareció lo que parecía ser un fuselaje, lo que motivó una revisión más detallada de fotografías de alta resolución de los restos.