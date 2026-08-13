T-MEC entra en revisión: especialistas piden poner los derechos laborales en el centro del acuerdo

La próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) podría abrir la puerta a una discusión que vaya más allá del comercio. Especialistas reunidos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señalaron que los derechos laborales, la libertad sindical y la protección de los trabajadores deben ocupar un lugar central en el análisis del acuerdo.

Durante la mesa de diálogo “Una agenda social del T-MEC”, organizada por el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), académicos y especialistas analizaron los retos que enfrenta América del Norte ante la revisión del tratado y plantearon la necesidad de reforzar su dimensión social.

LOS DERECHOS LABORALES, EN EL CENTRO DE LA REVISIÓN

Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador del PUDH, explicó que el carácter periódico de la revisión acordada por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá hace necesario discutir también los alcances sociales del tratado.

El académico recordó que el antecedente del T-MEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya contemplaba acuerdos paralelos relacionados con asuntos laborales y ambientales. Con el actual tratado, varias de estas disposiciones quedaron incorporadas directamente al acuerdo comercial.

Sin embargo, las prioridades del debate no son iguales en los tres países. Mientras en México existe mayor énfasis en los derechos laborales y la seguridad social, en Estados Unidos también se analiza la relación entre estas garantías y las posibles repercusiones sobre el comercio.

TRABAJO FORZOSO Y RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS

Uno de los temas señalados durante el encuentro fue la necesidad de incluir con mayor fuerza asuntos como el trabajo forzoso y la debida diligencia empresarial.

José Pablo Hernández Ramírez, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que la debida diligencia implica que las empresas identifiquen, prevengan y reduzcan riesgos relacionados con los derechos humanos y laborales, tanto dentro de sus propias operaciones como a lo largo de sus cadenas de suministro.

La discusión adquiere relevancia ante cadenas de producción cada vez más integradas entre los tres países de América del Norte.