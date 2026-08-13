‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO, denuncia que EU le retiró la visa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO, denuncia que EU le retiró la visa
    Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocido como ‘Andy’, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN

”No existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”, afirmó el hijo del expresidente en su misiva

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), conocido como ‘Andy’, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de ingreso por instrucciones del secretario de Estado del vecino país, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

A través de una carta dirigida al presidente de EU, Donald Trump, con fecha del 13 de agosto en Teapa, Tabasco, ‘Andy’ López Beltrán aseguró que la decisión tiene un carácter político y cuestionó al mandatario estadounidense sobre si estaba enterado de la medida.

”No existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”, afirmó el hijo de AMLO en su misiva.

“Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, señaló.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/andy-lopez-beltran-rechaza-acusaciones-que-lo-vinculan-con-huachicol-fiscal-HA22770777

ARREMETE CONTRA ADMINISTRACIÓN TRUMP

El hijo del expresidente calificó la decisión como “politiquera y propagandística” y afirmó que no existe ninguna razón que justifique la cancelación de su visa.

Sostuvo además que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas de algún acto “inmoral o delictivo” en su contra y afirmó que ha conducido su vida pública y privada bajo los principios que, dijo, le fueron inculcados por sus padres.

López Beltrán elevó el tono de sus críticas contra Rubio y Landau al acusarlos de actuar como “jefes de pandillas” dedicados, según su señalamiento, a espiar, acosar e intervenir contra gobiernos y políticos que consideran una amenaza para Estados Unidos.

También cuestionó los motivos de las acciones de funcionarios estadounidenses y afirmó que utilizan argumentos como la seguridad nacional o el narcoterrorismo para justificar represalias contra quienes no se alinean con sus intereses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/y-el-imss-que-esta-como-dinamarca-captan-al-hijo-de-amlo-en-uno-de-los-hospitales-mas-caros-de-mexico-ME22733186

CANCELACIÓN NO REPRESENTA PROBLEMA PARA ÉL

En su misiva, aseguró que la cancelación de la visa no representa para él un problema, pues dijo que no tiene interés en visitar Estados Unidos “en estos tiempos decadentes y lamentables”.

Sin embargo, pidió directamente a Trump que aclare si conocía la decisión de Rubio y Landau.

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?”, preguntó López Beltrán al mandatario estadounidense.

En caso de que Trump no estuviera informado, planteó una segunda interrogante: por qué no destituye a Rubio, Landau y a otros funcionarios que, a su juicio, mantienen una actitud adversa hacia México y hacia Morena.

López Beltrán también hizo referencia a la relación que su padre mantuvo con Trump durante su administración y sostuvo que el expresidente mexicano consideraba que el actual mandatario estadounidense había cambiado respecto al político con quien tuvo trato durante su gobierno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-montiel-actos-anticipados-de-campana-de-andres-manuel-lopez-beltran-KE22629614

El hijo del exmandatario pidió finalmente a Trump iniciar una nueva etapa basada en la participación de “profesionales de la política” y en la defensa del interés de los ciudadanos.

“En política siempre será mejor rectificar que caer en la autocomplacencia y es de sabios cambiar de opinión”, expresó.

La carta concluye con un llamado a que el presidente estadounidense responda a sus cuestionamientos y aclare los motivos detrás de la cancelación de su visa.

“(...) el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos que consideran ‘comunistas’”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Visa
Partidos políticos

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Andrés Manuel López Obrador
Andrés Manuel López Beltrán

Organizaciones


Morena

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
La necropsia practicada a Rocky determinó lesiones en las vértebras cervicales y ruptura de la tráquea tras la agresión ocurrida en Saltillo.

En Saltillo: Necropsia de ‘Rocky’ confirma ‘muerte por dolor’ y ruptura de tráquea

Batres especuló, durante la sesión, que dicha animadversión podría derivar de un oficio que envió ayer por la noche al OAJ.

Lenia Batres señala ‘animadversión insana’ de sus colegas en la Corte; Ministros niegan atacarla
En 2020 esta cifra alcanzó su máximo, con 2.62 millones de jóvenes. A partir de entonces comenzó una reducción sostenida.

En México 1.2 millones de jóvenes buscan empleo en 2026, revela estudio
Aún continua la temporada de huracanes 2026, provocando lluvias y fenómenos meteorológicos en las costas mexicanas, por lo que nuevos sistemas han sido detectados por el SMN de la Conagua.

Tormenta tropical ‘Hernán’ se forma en el Pacífico; ‘Cristóbal’ ya es un ciclón post-tropical en el Atlántico
Un documento incluido en la divulgación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia que muestra un diagrama elaborado por el FBI que intenta trazar la red de víctimas de Epstein.

Caso Epstein: Ebba Karlsson, una exmodelo denuncia al Estado francés por denegación de justicia
El “Piojo” volvió a quedar en el centro de la polémica durante la Leagues Cup con el Atlante al ser expulsado. Su personalidad no cambia con el paso de los años.

Miguel Herrera: una carrera marcada por el fuego; el ‘Piojo’ que más molesta a los árbitros
¿Qué hacer en Saltillo? Lord Marco Polo, Héctor Suárez Gomís y una ‘Boda real’ en teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Lord Marco Polo, Héctor Suárez Gomís y una ‘Boda real’ en teatro
Las mujeres coahuilenses forman parte del grupo de rescatistas enviado por el Gobierno de México a Colombia para apoyar en las labores de auxilio.

Heroínas coahuilenses: Auxilian mujeres topos en emergencia tras mega sismo en Colombia