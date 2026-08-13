Pensión IMSS: estos jubilados pueden aumentar su pago mensual en 2026, incluso si ya están retirados
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Algunos pensionados del IMSS pueden solicitar ajustes a su pago mensual por asignaciones familiares, errores de cálculo o actualizaciones.
Recibir una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no significa necesariamente que el monto mensual sea inamovible. En determinados casos, quienes ya están jubilados pueden solicitar una revisión si consideran que existen conceptos que no fueron considerados al momento de calcular su prestación.
Esta posibilidad resulta especialmente relevante para quienes se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, ya que este régimen contempla diferentes mecanismos que pueden modificar el monto recibido.
Sin embargo, no se trata de un aumento general para todos los pensionados ni de un depósito extraordinario que el IMSS vaya a entregar automáticamente a partir de septiembre de 2026. El incremento depende de las condiciones particulares de cada persona.
ASIGNACIONES FAMILIARES: UNA OPCIÓN PARA AUMENTAR LA PENSIÓN
Uno de los mecanismos que pueden elevar el monto mensual son las asignaciones familiares, destinadas a pensionados que tienen familiares que dependen económicamente de ellos.
De acuerdo con las condiciones previstas para este régimen, puede otorgarse un porcentaje adicional por cónyuge o concubina, así como por hijos que cumplan con los requisitos establecidos. También existen supuestos para ascendientes que dependan económicamente del pensionado.
Cuando no existen familiares con derecho a esta prestación, puede corresponder una ayuda asistencial en determinados casos.
Por ello, si las circunstancias familiares cambiaron después de obtener la pensión, conviene consultar al IMSS para conocer si existe algún beneficio que pueda incorporarse al pago.
TAMBIÉN PUEDES PEDIR UNA REVISIÓN DEL CÁLCULO
Otra posibilidad consiste en solicitar que el Instituto revise la resolución mediante la cual se determinó la pensión.
Esto puede ser relevante si existen diferencias entre las semanas realmente cotizadas y las reconocidas por el IMSS, o si se detectaron inconsistencias en los salarios registrados que fueron utilizados para calcular la prestación.
En estos casos, el pensionado debe presentar documentación que permita acreditar la información correcta, como constancias laborales, comprobantes de salario o documentos relacionados con sus periodos de cotización.
Si el Instituto determina que existió un error, puede realizar las correcciones correspondientes y ajustar el monto de la pensión.
¿HABRÁ UN AUMENTO EN SEPTIEMBRE DE 2026?
Es importante distinguir entre una revisión individual y los incrementos que se aplican conforme a las disposiciones correspondientes a las pensiones.
Por ello, no todos los jubilados recibirán un aumento adicional en septiembre de 2026. El monto que cada persona recibe depende de su régimen de pensión, las condiciones de su resolución y los beneficios que tenga reconocidos.
Quienes tengan dudas sobre su pago pueden revisar su resolución de pensión y acudir directamente a los canales oficiales del IMSS para solicitar información sobre su caso.
¿LA MODALIDAD 40 SIRVE PARA AUMENTAR UNA PENSIÓN YA OTORGADA?
No. La Modalidad 40 está diseñada para continuar cotizando antes de pensionarse y mejorar las condiciones para el retiro.
Una vez que la persona ya tiene reconocida su pensión, realizar aportaciones mediante este esquema no funciona como mecanismo para aumentar una mensualidad que ya fue otorgada.
Por eso, para un pensionado, las alternativas deben centrarse en revisar que el cálculo original sea correcto, acreditar beneficios que correspondan y verificar que las actualizaciones aplicables se estén reflejando adecuadamente.
Antes de realizar cualquier trámite, es recomendable consultar directamente al IMSS y evitar a intermediarios que prometan aumentos garantizados a cambio de dinero.