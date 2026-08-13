Pensión IMSS: estos jubilados pueden aumentar su pago mensual en 2026, incluso si ya están retirados

Recibir una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) no significa necesariamente que el monto mensual sea inamovible. En determinados casos, quienes ya están jubilados pueden solicitar una revisión si consideran que existen conceptos que no fueron considerados al momento de calcular su prestación.

Esta posibilidad resulta especialmente relevante para quienes se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973, ya que este régimen contempla diferentes mecanismos que pueden modificar el monto recibido.

Sin embargo, no se trata de un aumento general para todos los pensionados ni de un depósito extraordinario que el IMSS vaya a entregar automáticamente a partir de septiembre de 2026. El incremento depende de las condiciones particulares de cada persona.

ASIGNACIONES FAMILIARES: UNA OPCIÓN PARA AUMENTAR LA PENSIÓN

Uno de los mecanismos que pueden elevar el monto mensual son las asignaciones familiares, destinadas a pensionados que tienen familiares que dependen económicamente de ellos.

De acuerdo con las condiciones previstas para este régimen, puede otorgarse un porcentaje adicional por cónyuge o concubina, así como por hijos que cumplan con los requisitos establecidos. También existen supuestos para ascendientes que dependan económicamente del pensionado.

Cuando no existen familiares con derecho a esta prestación, puede corresponder una ayuda asistencial en determinados casos.

Por ello, si las circunstancias familiares cambiaron después de obtener la pensión, conviene consultar al IMSS para conocer si existe algún beneficio que pueda incorporarse al pago.

TAMBIÉN PUEDES PEDIR UNA REVISIÓN DEL CÁLCULO

Otra posibilidad consiste en solicitar que el Instituto revise la resolución mediante la cual se determinó la pensión.

Esto puede ser relevante si existen diferencias entre las semanas realmente cotizadas y las reconocidas por el IMSS, o si se detectaron inconsistencias en los salarios registrados que fueron utilizados para calcular la prestación.