Coahuila se queda sin equipos en playoffs: eliminan a Algodoneros y Acereros

Los Toros fabricaron 12 carreras en la primera entrada, en un episodio en el que desfilaron 15 bateadores, conectaron seis imparables y recibieron siete bases por bolas.

Unión Laguna no pudo prolongar su temporada en el Estadio de la Revolución. Tijuana aprovechó desde el primer inning para construir una ventaja que terminó siendo definitiva.

Los dos equipos coahuilenses quedaron eliminados este jueves de los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol . Los Algodoneros del Unión Laguna cayeron 12-6 ante los Toros de Tijuana, mientras que los Acereros de Monclova fueron derrotados 10-1 por Caliente de Durango.

Gilberto Celestino abrió con doblete y, después de un sencillo de Isaac Rodríguez, Tijuana comenzó el ataque. Justin Turner recibió pasaporte, Phillip Evans produjo una carrera con doblete y Wilmer Flores agregó otro batazo de dos estaciones para ampliar la diferencia.

La ofensiva visitante continuó con bases por bolas, lanzamientos descontrolados y más imparables para colocar rápidamente el marcador 12-0.

Algodoneros intentó reaccionar y logró acercarse con cuadrangulares consecutivos de Nicholas Torres y Albert Lara en la quinta entrada. En la sexta, Adrian Tovalín produjo otra carrera con sencillo y el equipo lagunero llegó a colocarse 12-4.

En el noveno episodio agregó dos anotaciones más, pero la remontada nunca estuvo cerca. El marcador final fue 12-6, resultado que sentenció la serie 4-1 a favor de Tijuana.

Con el triunfo, los Toros avanzaron a la segunda fase de los playoffs de la Zona Norte.

Acereros también se despide

En Monclova, los Acereros tampoco pudieron evitar la eliminación y cayeron 10-1 ante Caliente de Durango.

El equipo visitante tomó ventaja desde la primera entrada con un cuadrangular de Daniel Johnson, quien impulsó la primera carrera del encuentro. En el segundo episodio, un error en un viraje del lanzador permitió el 2-0.

Durango amplió la diferencia en la tercera con un elevado de sacrificio de Reynaldo Rodríguez y volvió a castigar en la cuarta, cuando Webster Rivas conectó triple y anotó posteriormente con sencillo de Víctor Márquez.

La ofensiva de Caliente continuó en la sexta y séptima entradas para colocar el juego 10-0. Monclova evitó la blanqueada en el séptimo capítulo gracias a un cuadrangular solitario de Rodolfo Amador, pero no pudo acercarse en el marcador.

El 10-1 definitivo puso fin a la serie con triunfo de Caliente por 4-1 y dejó a Coahuila sin representantes en la siguiente ronda.

Mientras tanto, el juego entre Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey tomó especial relevancia tras las eliminaciones de Algodoneros y Acereros. Jalisco ganaba 12-2 en la sexta entrada y finalmente se impuso 15-5, resultado que le permitió avanzar como el “mejor perdedor” y enfrentar a Tijuana en las semifinales de la Zona Norte. De esta manera, la otra serie será Durango contra Sultanes, con ambas confrontaciones programadas para comenzar el próximo martes.