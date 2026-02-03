Permiten a pocos palestinos enfermos y heridos pasar por el cruce de Rafah en su primer día de apertura

Los números de personas a las que Israel permitió ingresar a Egipto después de reabrir la frontera fueron mucho menores de lo esperado debido a los retrasos

Un pequeño número de palestinos enfermos y heridos han comenzado a cruzar a Egipto para buscar tratamiento médico después de que Israel permitiera una reapertura limitada del puesto fronterizo de Rafah en el territorio palestino, mientras avanzan los frágiles esfuerzos diplomáticos para estabilizar el conflicto.

Según funcionarios egipcios, estaba previsto que unas 150 personas abandonaran el territorio el lunes y 50 entraran, más de 20 meses después de que las fuerzas israelíes cerraran el cruce. Sin embargo, al anochecer, Reuters informó que Israel había permitido el reingreso de 12 palestinos, según fuentes palestinas y egipcias. Otras 38 personas no habían superado los controles de seguridad y esperarían en el lado egipcio del cruce durante la noche, añadió.

En cuanto a las salidas, Israel permitió que cinco pacientes, escoltados por dos familiares cada uno, cruzaran al lado egipcio, según las fuentes. Esto elevó el número total de entradas y salidas a 27.

Las autoridades palestinas atribuyeron los retrasos a los controles de seguridad israelíes. El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.

Las ambulancias esperaron durante horas en la frontera antes de trasladar a los pacientes tras el atardecer, según mostraron imágenes de la televisión estatal egipcia. El cruce había estado cerrado desde que las tropas israelíes lo tomaron en mayo de 2024, y solo se abrió brevemente durante un alto el fuego a principios de 2025 para la evacuación de pacientes.

Unos 20.000 niños y adultos palestinos que necesitan atención médica esperan salir del territorio devastado a través del cruce, según funcionarios sanitarios de Gaza . Miles de palestinos fuera del territorio esperan entrar y regresar a casa.

Cuando Israel tomó el control del cruce de Rafah —el único cruce de Gaza no compartido con Israel—, lo describió como necesario para impedir el contrabando de armas por parte de Hamás. La medida aisló el territorio, cortando un recurso vital para los palestinos que buscan acceso a la atención médica, los viajes y el comercio.

Israel ha dejado claro que todo movimiento a través del cruce después de la reapertura parcial estará sujeto a un control de seguridad conjunto israelí-egipcio y que, por ahora, sólo un pequeño número de las decenas de miles de palestinos heridos y enfermos de Gaza podrán salir cada día.

Miles de civiles se han registrado ante la Organización Mundial de la Salud para su evacuación médica. Según Médicos Sin Fronteras, más de uno de cada cinco son niños. Entre los enfermos se encuentran más de 11.000 pacientes con cáncer .

Los ataques aéreos israelíes contra hospitales han reducido a la ruina el sistema sanitario palestino. En marzo de 2025, Israel destruyó el único hospital especializado en tratamiento del cáncer de Gaza , el único proveedor de atención oncológica del territorio. Desde entonces, los médicos se han visto obligados a trabajar en clínicas improvisadas, operando prácticamente sin recursos, incluidas las herramientas necesarias para el diagnóstico.

Los funcionarios de salud de Gaza dijeron que había alrededor de 4.000 personas con derivaciones oficiales para tratamiento en terceros países que no habían podido cruzar la frontera.

Para algunos, la reapertura llegó demasiado tarde. Dalia Abu Kashef, de 28 años, falleció la semana pasada mientras esperaba el permiso para cruzar para un trasplante de hígado. “Encontramos un voluntario, su hermano, dispuesto a donar parte de su hígado”, declaró a Reuters su esposo, Muatasem El-Rass. “Estábamos esperando a que se abriera el cruce para poder viajar y operar, con la esperanza de un final feliz. Pero su estado empeoró mucho y falleció”.

La OMS dice que 900 personas, incluidos niños y pacientes con cáncer, han muerto mientras esperaban la evacuación .

La reapertura limitada del cruce de Rafah también ofrece una oportunidad excepcional para que las familias separadas por más de dos años de guerra se reúnan. Muchas familias que huyeron a El Cairo al comienzo de la guerra nunca imaginaron quedarse tanto tiempo. En los primeros meses de la guerra, antes de que Israel cerrara el cruce, unos 100.000 palestinos salieron hacia Egipto por Rafah.

“Amo Gaza, y no veo ningún otro lugar donde me sienta como en casa”, dijo Mohammad Talal, de 28 años, un comerciante de divisas cuya casa en Jabalia, en el norte de Gaza, fue destruida. “¿Volver a vivir en una tienda de campaña? Me da igual”, dijo. “Estoy deseando abrazar a mi padre y darle un beso en la frente”.

Israel había mantenido sellado el cruce de Rafah como moneda de cambio, vinculando su reapertura al regreso de todos los rehenes tomados durante el asalto liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, vivos o muertos. Esta postura cambió la semana pasada, cuando el ejército israelí anunció la recuperación de los restos del último cautivo , Ran Gvili, un sargento de policía muerto durante el ataque inicial que desencadenó la guerra.

La reapertura limitada del cruce de Rafah también ofrece una oportunidad excepcional para que las familias separadas por más de dos años de guerra se reúnan. Muchas familias que huyeron a El Cairo al comienzo de la guerra nunca imaginaron quedarse tanto tiempo. En los primeros meses de la guerra, antes de que Israel cerrara el cruce, unos 100.000 palestinos salieron hacia Egipto por Rafah.

“Amo Gaza, y no veo ningún otro lugar donde me sienta como en casa”, dijo Mohammad Talal, de 28 años, un comerciante de divisas cuya casa en Jabalia, en el norte de Gaza, fue destruida. “¿Volver a vivir en una tienda de campaña? Me da igual”, dijo. “Estoy deseando abrazar a mi padre y darle un beso en la frente”.

Israel había mantenido sellado el cruce de Rafah como moneda de cambio, vinculando su reapertura al regreso de todos los rehenes tomados durante el asalto liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, vivos o muertos. Esta postura cambió la semana pasada, cuando el ejército israelí anunció la recuperación de los restos del último cautivo , Ran Gvili, un sargento de policía muerto durante el ataque inicial que desencadenó la guerra.

La segunda fase del acuerdo de alto el fuego es más compleja. Exige la instalación de un nuevo comité palestino para gobernar Gaza, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la adopción de medidas para iniciar la reconstrucción.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, afirmó que la apertura del cruce de Rafah “marca un paso concreto y positivo en el plan de paz” para este territorio devastado por la guerra. “La misión civil de la UE se encuentra sobre el terreno para supervisar las operaciones del cruce y apoyar a los guardias fronterizos palestinos”, escribió en línea.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza, un organismo de tecnócratas palestinos encargado de gobernar el territorio, celebró la reapertura del cruce como un primer paso simbólico, más que como una solución. En un comunicado publicado el lunes en redes sociales, el comité describió la medida como “el comienzo de un largo proceso para reconectar lo que se ha desgarrado y abrir una verdadera ventana de esperanza para nuestro pueblo en la Franja de Gaza”.

La reapertura de Rafah marca un punto de inflexión provisional tras el frágil alto el fuego acordado en octubre pasado, una tregua que ha resultado más nominal que real. Cuatro meses después, no ha logrado detener el bombardeo de Gaza, ofreciendo pausas en lugar de paz.

La vida en Gaza sigue siendo precaria. Si bien los ataques aéreos y los disparos han disminuido, no han cesado. Al mismo tiempo, las tormentas han agravado la crisis, causando muertes e inundaciones en los campamentos de desplazados, que ya están desbordados.

La fragilidad del alto el fuego quedó al descubierto una vez más el sábado, cuando ataques aéreos israelíes mataron al menos a 32 personas, incluidos varios niños, según funcionarios sanitarios locales. El ejército israelí afirmó que los ataques tenían como objetivo a militantes e infraestructura armamentística.

Las fuerzas israelíes han matado al menos a 509 palestinos y herido a 1.405 más desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza a principios de octubre, incluidos cientos de niños.

A pesar de la reapertura de Rafah, Israel sigue negándose a permitir la entrada a periodistas extranjeros, cuya entrada a Gaza está prohibida desde el inicio de la guerra.