Afecta “súper peso” exportaciones en México

México
/ 3 febrero 2026
    Apuntando que dejar que el mercado fije el valor monetario, genera una competencia desleal. VANGUARDIA

El tipo de cambio bajo puede generar beneficios en la importación de insumos, pero para el sector exportador hay una presión directa en los ingresos medidos en pesos.

El llamado “súper peso” está afectando a los exportadores en México. Frente a la moneda nacional, el dólar ha bajado de 18.68 pesos a 17.47 pesos en poco menos de tres meses.

Javier Cendejas, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior Noreste (Comce), refirió que, si bien el tipo de cambio bajo puede generar beneficios en la importación de insumos, para el sector exportador hay una presión directa en los ingresos medidos en pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Trump revive al superpeso; se aprecia 13.1% en un año

“Al facturar mayoritariamente en dólares, un peso más fuerte reduce el valor de las ventas, aun cuando los volúmenes exportados se mantengan. Esto ha provocado una compresión en los márgenes de las empresas, particularmente en aquellas con una alta proporción de costos locales, y ha complicado la planeación financiera, el flujo de efectivo y la toma de decisiones de inversión”, describió.

Zelina Fernández, directora de Index Nuevo León, dijo que el sector mantiene expectativas cautelosas por el entorno arancelario, por la revisión del T-MEC y por el tipo de cambio. Cendejas refirió que muchas compañías han tenido que reforzar el uso de coberturas cambiarias y ajustar sus presupuestos y proyecciones.

Empresas que pagan nómina, energía y servicios en pesos ven reducidos sus márgenes cuando cobran en dólares, lo que limita su capacidad para invertir, sostuvo.

“Otro caso se presenta en las empresas con contratos de largo plazo pactados en dólares, en donde, con un peso fuerte, los ingresos reales en moneda local disminuyen, pero los compromisos financieros, fiscales y laborales en pesos se mantienen o incluso aumentan”.

“El impacto no es homogéneo: las empresas con mayor contenido importado pueden mitigar parcialmente el efecto, pero en términos generales el fortalecimiento del peso sí está teniendo implicaciones relevantes en ingresos, rentabilidad y planeación estratégica” , aseveró Cendejas.

Fernando Turner, fundador de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes , criticó la política económica ante la apreciación del peso, sin que la Secretaría de Hacienda y el Banco de México hagan algo por administrarlo.

Esa postura de permitir que el mercado fije la paridad con una apreciación artificial genera una competencia desleal, dijo.

