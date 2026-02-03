México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo

El 3 de enero, el gobierno de los Estados Unidos y el de México entablaron un acuerdo para optimizar la gestión de agua en el territorio fronterizo que comparten.

La gestión se concentrará en administrar las porciones que, respectivamente, le pertenecen a cada país del Río Bravo. En un informe, comunicado por el Departamento del Estado, se redactó que México se compromete a suministrar 431.7 millones de metros cúbicos de agua al año durante el actual ciclo.

Por igual, se compromete a pagar la deuda, la cual fue denunciada por los agricultores de la frontera estadounidense, especialmente los que habitan en el territorio de Texas.

‘En virtud del resultado negociado, México se comprometió a suministrar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua al año a Estados Unidos durante el actual ciclo quinquenal, lo que brindaría estabilidad a los productores agrícolas y a las comunidades rurales del Valle Bajo del Río Grande. México también se comprometió a un plan detallado para saldar íntegramente la deuda hídrica pendiente acumulada durante el ciclo anterior’ detalló el comunicado.