México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo

Internacional
/ 3 febrero 2026
    México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo
    México y Estados Unidos celebran acuerdo técnico sobre la distribución de agua en el Río Bravo FOTO: Cuartoscuro

Según la administración de Trump, el gobierno de México no ha cumplido con los estatus de gestión del Río Bravo, con base al Tratado de Aguas de 1944

El 3 de enero, el gobierno de los Estados Unidos y el de México entablaron un acuerdo para optimizar la gestión de agua en el territorio fronterizo que comparten.

La gestión se concentrará en administrar las porciones que, respectivamente, le pertenecen a cada país del Río Bravo. En un informe, comunicado por el Departamento del Estado, se redactó que México se compromete a suministrar 431.7 millones de metros cúbicos de agua al año durante el actual ciclo.

Por igual, se compromete a pagar la deuda, la cual fue denunciada por los agricultores de la frontera estadounidense, especialmente los que habitan en el territorio de Texas.

En virtud del resultado negociado, México se comprometió a suministrar un mínimo de 350 mil acres-pie de agua al año a Estados Unidos durante el actual ciclo quinquenal, lo que brindaría estabilidad a los productores agrícolas y a las comunidades rurales del Valle Bajo del Río Grande. México también se comprometió a un plan detallado para saldar íntegramente la deuda hídrica pendiente acumulada durante el ciclo anterior’ detalló el comunicado.

Se estima que la resolución del destacado acuerdo es derivado de la conversación que tuvo la presidenta Sheinbaum con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre solucionar problemáticas de las previas administraciones, en materia de manejo del agua y la agricultura.

Por ello, como parte de la resolución, se acordó reunirse mensualmente para garantizar entregas puntuales y consistentes para evitar posibles déficits.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS CELEBRAN ACUERDO DE AGUA

El comunicado del acuerdo fue publicado y compartido por las cuentas oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente.

México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países, de acuerdo a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a los mecanismos previstos en el Tratado, priorizando además el abastecimiento para consumo humano y producción agrícola’ aseveró la SRE.

Las agencias correspondientes, en la negociación e implementación del acuerdo, aseguraron que la administración tendrá de objetivo la prevención de sequías y efectuaciones a largo plazo.

Por su parte, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el acuerdo y felicitó al presidente Donald Trump por cumplir su promesa de gobierno. En el mismo comentario, agradeció a la administración de Sheinbaum por sus esfuerzos en resolver conflictos pasados.

Brooke Rollins, secretario de Agricultura de los Estados Unidos, compartió el siguiente comunicado en su cuenta oficial:

Este entendimiento entre nuestros países es un resultado directo de la determinación del presidente (Donald) Trump para asegurar acuerdos justos y prácticos que cumplen a la agricultura estadunidense, y estamos agradecidos con la presidenta (Claudia) Sheinbaum y el gobierno de México por su sociedad en este esfuerzo

.

