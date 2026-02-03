Vania Pérez afirma que el SNA está sin titular y cuestiona presidencia de Patricia Talavera

CDMX.- Vania Pérez Morales, expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aseguró que el sistema no tiene titular actualmente, pese a que Patricia Talavera Torres se asume como nueva presidenta, al sostener que su excompañera en el Comité de Participación Ciudadana (CPC) no ha podido acreditar su nombramiento con el acta que el Senado de la República debe firmar a cada comisionado.

Pérez Morales afirmó que Patricia Talavera Torres incluso cuenta con investigaciones abiertas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntos delitos de abuso de funciones y desvío de recursos, al señalar que por cuatro años ha cobrado casi 100 mil pesos mensuales sin contar con el acta de designación firmada por el Senado de la República.

“Yo, como presidenta, este último año, me tocó avalar los contratos de prestaciones de servicios y pedí el nombramiento o el acta... y nunca me lo presentaron; por lo que yo revisé, ella no tiene un documento y nunca lo ha tenido”, dijo Vania Pérez Morales.

La ex presidenta añadió que existen denuncias penales y administrativas, y relató que en una sesión del sistema, la fiscal anticorrupción confirmó la existencia de denuncias, pero evitó pronunciarse sobre la renovación de contrato por un posible conflicto de interés, al ser su instancia la que lleva esas investigaciones, según su versión.

Pérez Morales señaló que, conforme a la ley del SNA, la presidencia del sistema recae en el comisionado con mayor antigüedad cuando concluye el periodo del titular, y que cada integrante debe asumir la presidencia en el último año de su gestión de cinco años. En ese marco, sostuvo que, aunque por antigüedad Talavera Torres tendría que asumir el cargo, permanece la controversia sobre si cuenta con el aval del Senado como integrante del CPC.

En el mismo planteamiento, la ex presidenta afirmó que Rafael Martínez Puón —otro integrante del CPC— sí cuenta con el acta avalada por la Junta de Coordinación Política del Senado, por lo que, en su lectura, él podría ocupar la presidencia en caso de que no se acredite la designación de Talavera.

Como antecedente, recordó que Talavera tomó posesión como comisionada cuando Roberto Moreno se desempeñaba como secretario técnico del sistema y que, hace un año, Moreno fue removido de sus funciones por presuntas prácticas de corrupción, entre ellas falta de resultados, viajes innecesarios y atribuciones fuera de su puesto, según lo expuesto.

Finalmente, Pérez Morales sostuvo que, hasta el momento, ninguna de las autoridades que integran el sistema ha emitido un pronunciamiento sobre los integrantes del CPC ante las irregularidades que denuncia, y cuestionó el funcionamiento del comité al señalar que opera con vacantes: “la ley es muy clara que el Comité debe funcionar con mayoría... y dos no es la mayoría de cinco”, afirmó.