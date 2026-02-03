Demócratas de EU piden la dimisión de la secretaria de Seguridad

WASHINGTON.- Tras la muerte de dos manifestantes en enero en Minesota, los demócratas en el Congreso de EU pidieron la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Lo anterior se suma además a los actos de detención de los agentes federales ocurridos la semana pasada cuando Liam Conejo, un niño ecuatoriano de cinco años, y su padre, fueron detenidos en Mineápolis.

“Necesitamos desmantelar el ICE. Y, en el proceso, a la persona que dirige la agencia, bajo cuya supervisión se han cometido estas atrocidades. Debería dimitir o ser destituida”, declaró el líder del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, en una rueda de prensa afuera de la sede de la agencia en Washington.

Otros líderes -entre ellos del Caucus Asiático y del Pacífico Americano del Congreso, el Caucus Negro del Congreso y el Caucus de Mujeres Demócratas- exigieron también un juicio político contra la secretaria de Seguridad, muy cuestionada tras los sucesos en Mineápolis (Minesota).

Espaillat celebró la decisión de una jueza federal que ha prohibido temporalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) impedir que los miembros del Congreso visiten los centros de detención de inmigrantes sin previo aviso.

El miembro del Comité de Asuntos Exteriores Joaquín Castro denunció que muchos más menores y familias permanecen en el mismo centro de detención de ICE.

Cabe recordar que el Gobierno de Trump lanzó el pasado diciembre la llamada operación “Metro Surge”, un conjunto de operativos para arrestar a migrantes indocumentados en Minesota.

Lo anterior se suscitó despues de que la Casa Blanca pusiera el foco sobre casos de malversación de fondos federales ligados a la comunidad somalí del estado.

Las agresivas redadas han sido rechazadas por las autoridades locales y por miles de manifestantes, que han protestado durante las últimas semanas para exigir la salida de ICE del estado.