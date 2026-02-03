Enfrenta León XIV una crisis provocada por grupo tradicionalista que planea consagrar obispos sin consentimiento

CIUDAD DEL VATICANO- Actualmente, León XIV se enfrenta la que se puede considerar como su primera gran crisis con los católicos tradicionalistas, después de que un grupo disidente ligado las costumbres de la misa tradicional en latín informara sobre su intensión de consagrar a nuevos obispos sin contar con el consentimiento papal, lo que amenaza con provocar un escisión.

De acuerdo con una artículo escrito por Edward Pentin, titulado “Fraternidad Sacerdotal San Pío X consagrará obispos sin aprobación de Roma, arriesgándose a la excomunión”, publicado en el sitio web de Aciprensa; la Sociedad de San Pío X dio a conocer “que planea consagrar nuevos obispos el 1 de julio, incluso sin autorización del Vaticano, una medida que probablemente conduciría a la excomunión automática de todos los obispos que participen y endurecería una división de décadas con Roma”.

Este grupo disidente que tiene sede en Suiza y además administra escuelas, capillas y seminarios en todo el mundo, ha sido una “piedra en el zapara” para la Santa Sede durante cuatro décadas, debido a que se opone férreamente a las reformas del Concilio Vaticano II.

“La FSSPX, que celebra exclusivamente la Misa tradicional en latín y mantiene diferencias doctrinales con ciertas enseñanzas y reformas del Concilio Vaticano II, no ha consagrado nuevos obispos desde 1988, cuando el fundador de la fraternidad, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró a cuatro obispos sin la aprobación de Roma. La medida contravino directamente el derecho canónico y condujo a la excomunión automática de ellos y del arzobispo”, explica Pentin

En 1988, quien es el fundador del grupo, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró a cuatro obispos sin el aval papal, arguyendo que era necesario para que pudiera sobrevivir la tradición de la iglesia, en respuesta El Vaticano decidió excomulgarlo junto con los otros cuatro obispos.

“Aunque el Papa Benedicto XVI levantó las excomuniones de 1988 en 2009”, precisa Pentin.

Para el Vaticano, la aquiescencia papal para la consagración de obispos es una considerada una doctrina esencial, con la que se garantiza la línea de sucesión apostólica desde la época de los apóstoles originales de Cristo.

Por lo que, en caso contrario, es decir, la consagración de obispos sin el aval del pontífice es considerado como una grave amenaza para la unidad de la Iglesia que podría provocar una causa cisma, debido a que los obispos pueden ordenar nuevos sacerdotes.

En este sentido, de acuerdo a la ley de la Iglesia, una consagración sin el permiso del santo padre deriva en una excomunión automática para la persona que la celebra y el supuesto nuevo obispo.

PIDEN UN ENCUENTRO CON EL PAPA

De acuerdo con Pentin la FSSPX a través de su superior general, el P. Davide Pagliarani, pidió una audiencia con León XIV el pasado mes de agosto “para presentar, de manera filial, la situación actual de la FSSPX, incluida su necesidad de obispos”.

El comunicado de la fraternidad cita Pentin explica que “tras haber madurado durante largo tiempo su reflexión en la oración, y habiendo recibido de la Santa Sede, en días recientes, una carta que de ninguna manera responde a nuestras peticiones, el P. Pagliarani, en armonía con el parecer unánime de su consejo, ha decidido proceder con la consagración de nuevos obispos”.

Por su parte, el Vaticano había hecho durante años esfuerzos por reconciliarse con con este grupo disidente, sin embargo, hubo una controversia después de que uno de los obispos de la FSSPX, Richard Williamson, rechazara públicamente en una entrevista difundida en televisión que los judíos fueron asesinados en cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial.

Tomando en cuenta esta situación, León reconociendo la existencia de las tensiones y ha buscado apaciguar el debate, expresando una su apertura al diálogo.

Pero la SSPX declaró en un comunicado el lunes que no tenía más remedio que proceder con las consagraciones de nuevos obispos el uno de julio, para preservar el futuro de la sociedad.

El portavoz del Vaticano, Matto Bruni, sugirió que el Vaticano todavía estaba abierto a negociaciones.

”Los contactos entre la Sociedad de San Pío X y la Santa Sede continúan, con el objetivo de evitar rupturas o soluciones unilaterales a los problemas que han surgido,” concluye Bruni en un comunicado.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press y Aciprensa.