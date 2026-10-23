Pese a revés judicial Rodney Scott, jefe fronterizo de Trump, defiende construcción de muro en Texas

BLAINE, WASHINGTON- El principal funcionario fronterizo del gobierno de Trump defendió los planes para construir un muro y otra infraestructura en la región de Big Bend, en Texas, pese a la creciente oposición al proyecto y a una pausa en la construcción ordenada por un tribunal, afirmando que su objetivo de reforzar las fronteras del país “no es negociable”. En una entrevista exclusiva con The Associated Press, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott, sostuvo que el proyecto del muro, de 46.000 millones de dólares, estaba justificado pese a una coalición bipartidista de propietarios de tierras, negocios locales y ambientalistas que lo consideran un despilfarro del dinero de los contribuyentes y potencialmente destructivo para una región con cruces de migrantes históricamente bajos.

“Nuestro objetivo número uno desde el primer momento es que tenemos que saber quién y qué entra en Estados Unidos”, afirmó Scott el jueves. Si la región de Big Bend quedara sin un muro u otra infraestructura fronteriza mientras otras zonas a lo largo de la frontera reciben esas fortificaciones, añadió, “Estoy 100% convencido de que quedará completamente desbordada y destruida”. La disputa por Big Bend se ha convertido en una importante prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno republicano por el muro fronterizo, el proyecto de infraestructura emblemático del presidente Donald Trump. Scott, exagente de la Patrulla Fronteriza, fue elegido por Trump para completarlo.

Su agencia es responsable de ejecutar un plan financiado el verano pasado por los republicanos del Congreso para cubrir la frontera con México, de aproximadamente 3,200 kilómetros (2,000 millas), con una combinación de muros de acero de 9 metros (30 pies de altura), barreras para vehículos, nuevas carreteras y tecnología de vigilancia para impedir la inmigración ilegal y el contrabando. El gobierno de Trump asegura que construye alrededor de 19 kilómetros (12 millas) por semana. Scott, quien recibe actualizaciones diarias del avance, indicó que la construcción estará terminada para el final del segundo mandato de Trump. El muro fronterizo principal, en algunas zonas también se instala una capa secundaria, estará listo para finales de diciembre de 2027. “De hecho, vamos adelantados respecto al cronograma”, señaló Scott. BIG BEND ES UNA PRUEBA PARA LOS PLANES DEL GOBIEERNO TRUMP SOBRE EL MURO El plan del muro ha encontrado resistencia en lugares como Big Bend. El gobierno de Trump sufrió un revés importante a principios de este mes cuando un juez ordenó una pausa en la construcción del muro en la región, mencionando la probabilidad de que los demandantes “sufran un daño grave e irreparable sin una orden judicial”. El gobierno solicitó a la Corte Suprema que levante la orden.

El fallo incluyó cualquier construcción en el Parque Nacional Big Bend, un área en la que se ha generado una fuerte protesta bipartidista, incluso por parte de algunos legisladores republicanos. En agosto, cuando se vio maquinaria pesada en el parque removiendo el terreno, Scott ordenó una pausa en toda actividad relacionada con la construcción en el lugar mientras hablaba con personas de la región. Indicó que la agencia realiza otros acercamientos con los residentes locales para conversar sobre cómo construir proyectos sin que dañen el parque.

“Estamos conversando y determinando cuál es la solución adecuada para esa zona”, explicó. El funcionario dijo que no puede entrar en detalles específicos sobre cuáles son los planes de la agencia para el parque debido a las numerosas demandas en curso, pero reiteró que el proyecto no incluirá muros altos de acero. También reiteró que el objetivo declarado de la agencia de proteger al país y saber qué entra y qué sale “no es negociable”. Afirmó que las formidables barreras naturales de la región no eran suficientes para impedir que la gente ingresara ilegalmente al país por otros puntos más transitables. Y manifestó su preocupación de que los cárteles que controlan el contrabando desde México hacia Estados Unidos aprovecharían cualquier abertura. LA CBP HA SIDO OBJETO DE CRÍTICAS POR TÁCTICAS DE CONTROL MIGRATORIO Scott dirige una agencia de 67 mil empleados, responsable de controlar quién y qué entra al país a través de cruces fronterizos oficiales como aeropuertos o puertos marítimos, y de detener el contrabando y la migración ilegal fuera de esos puntos oficiales de cruce.

La agencia fue objeto de un intenso escrutinio el año pasado cuando sus agentes fueron enviados a ciudades muy dentro del país para ayudar a ejecutar la ofensiva migratoria de Trump junto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Mientras las protestas por uno de los operativos sacudían Minneapolis, un agente de la Patrulla Fronteriza y uno de la CBP dispararon en un enfrentamiento en el que murió el ciudadano estadounidense Alex Pretti. El tiroteo finalmente obligó al gobierno de Trump a reducir las ofensivas de alto perfil en ciudades. Un agente de la CBP que fue el rostro de esas misiones, Gregory Bovino, quien encabezó una redada en helicóptero en un gran edificio de apartamentos y utilizó agentes químicos para enfrentar a manifestantes, se jubiló a principios de este año.