Pete Hegseth: EU está listo para lanzar una ‘ofensiva solo’ contra los carteles en Latinoamérica

MAMI- Durante la Conferencia Anticarteles de las Américas llevada acabo en el Comando Sur en Doral, Florida, Hegseth, se dirigió en su discurso a los gobiernos latinoamericanos a los que dijo que Washington está preparado para lanzar en solitario una “ofensiva” militar contra los carteles, por lo que les solicitó combatir a los “narcoterroristas”.

”Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, explicó Hegseth.

Así mismo, el secretario de Guerra de Estados Unidos resaltó que la nueva Doctrina Monroe o ‘Donroe’ impulsada por Donald Trump justifica que se realicen ataques militares a narcotraficantes en Latinoamérica.

Por lo que Hegseth exhortó a los invitados, representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones como México, Colombia y Brasil, que deben “ir a la ofensiva contra los narcoterroristas”.

”Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen”, precisó Hegseth.