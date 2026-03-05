Pete Hegseth: EU está listo para lanzar una ‘ofensiva solo’ contra los carteles en Latinoamérica
MAMI- Durante la Conferencia Anticarteles de las Américas llevada acabo en el Comando Sur en Doral, Florida, Hegseth, se dirigió en su discurso a los gobiernos latinoamericanos a los que dijo que Washington está preparado para lanzar en solitario una “ofensiva” militar contra los carteles, por lo que les solicitó combatir a los “narcoterroristas”.
”Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, es nuestra preferencia y es la meta de esta conferencia que, en el interés del vecindario, lo hagamos todo junto con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, explicó Hegseth.
Así mismo, el secretario de Guerra de Estados Unidos resaltó que la nueva Doctrina Monroe o ‘Donroe’ impulsada por Donald Trump justifica que se realicen ataques militares a narcotraficantes en Latinoamérica.
Por lo que Hegseth exhortó a los invitados, representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones como México, Colombia y Brasil, que deben “ir a la ofensiva contra los narcoterroristas”.
”Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen”, precisó Hegseth.
Esta conferencia ocurre días después de que se ejecutara la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador en contra de las organizaciones “narcoterroristas” en el país suramericano, después de una visita esta semana de Francis Donovan, quien es el comandante del Southcom.
OPERACIÓN “LANZA DEL SUR”
Como parte de la operación ‘Lanza del sur’, hasta ahora, la Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones supuestamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde mes de septiembre, que provocado el fallecimiento de por al menos 150 personas.
”Somos su socio principal para trabajar, junto y mediante sus naciones, para alcanzar objetivos compartidos, pero cuando sea necesario, no dudaremos en actuar”, indicó el comandante Donovan.
En un intento por justificar sus acciones Hegseth precisó que “más de 1 millón de estadounidenses” perdieron la vida como consecuencia de la sobredosis de fentanilo, cocaína y otras drogas durante la Administración de Joe Biden, mientras que la industria del tráfico humano “explotó” en un 2 mil % hasta un valor de 13 mil millones de dólares en 2022.
Si bien, prosiguió Hegseth, América tiene un octavo de la población mundial, concentra un tercio de los crímenes violentos.
“Esta es una conferencia operativa para acercar más a nuestros países hacia un objetivo compartido y hacerlo de manera agresiva. No es una calle de una vía, cada socio en esta región tiene que hacer más e invertir más en seguridad también”, concluyó el secretario.
Con información de la Agencia de Noticias EFE.