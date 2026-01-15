Presiona EU a México para que fuerzas estadounidenses combatan a los cárteles

CIUDAD DE MÉXICO- Estados Unidos está intensificando la presión sobre México para que permita a las fuerzas militares estadounidenses llevar a cabo operaciones conjuntas a fin de desmantelar laboratorios de fentanilo en el país, según funcionarios estadounidenses. El impulso sucede mientras Donald Trump insiste al gobierno mexicano para que otorgue a Estados Unidos un papel más importante en la lucha contra los cárteles de la droga que producen fentanilo y lo introducen de contrabando en territorio estadounidense. TE PUEDE INTERESAR: Las amenazas de Trump y el ataque a Venezuela dejan a México en un dilema La propuesta se planteó por primera vez a principios del año pasado y luego se abandonó en gran medida, dijeron los funcionarios. Pero la petición se renovó después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero, y ha implicado a los más altos niveles del gobierno, incluida la Casa Blanca, según varios funcionarios. Autoridades estadounidenses quieren que fuerzas de su país —ya sean tropas de Operaciones Especiales u oficiales de la CIA— acompañen a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios de fentanilo, según funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para comentar cuestiones diplomáticas delicadas y de planificación militar. Estas operaciones conjuntas supondrían una importante ampliación del papel de Estados Unidos en México, medida a la cual el gobierno mexicano se ha opuesto hasta ahora rotundamente. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha dicho en repetidas ocasiones que los dos países colaborarían en la lucha contra los cárteles, pero que su gobierno rechazaba la propuesta de Estados Unidos de enviar soldados estadounidenses al otro lado de la frontera.

Trump “en general, insiste en la participación de fuerzas de Estados Unidos”, dijo en una conferencia de prensa poco después de hablar con Trump por teléfono el lunes por la mañana. “Siempre decimos que no es necesario”, dijo, y añadió que él “fue receptivo, escuchó y dio su opinión y quedamos en que vamos a seguir trabajando” juntos. La Casa Blanca declinó hacer comentarios. Pero la semana pasada, Trump dijo a Fox News que había que hacer más en México para contrarrestar a los cárteles de la droga. “Hemos eliminado el 97 por ciento de las drogas que entran vía acuática, y ahora vamos a empezar a atacar por tierra en relación a los cárteles”, dijo, concretamente a los de México. En lugar de operaciones conjuntas, funcionarios mexicanos ofrecieron este mes algunas contrapropuestas, entre ellas, un mayor intercambio de información y que Estados Unidos desempeñe un papel más importante en los centros de mando, según una persona familiarizada con el asunto. Según funcionarios estadounidenses, ya hay asesores de Estados Unidos en los puestos de mando militares mexicanos, que comparten información de inteligencia para ayudar a las fuerzas mexicanas en sus operaciones antidroga. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum descarta intervención militar de EU en México tras llamada con Trump Las autoridades mexicanas se encuentran bajo presión para llegar a un acuerdo, ya que a algunos funcionarios estadounidenses les gustaría que el ejército de EE. UU. o la CIA llevaran a cabo ataques con aviones no tripulados contra presuntos laboratorios de drogas, una violación de la soberanía mexicana que debilitaría significativamente al gobierno.

No obstante, los laboratorios de fentanilo son particularmente difíciles de encontrar y destruir, afirman los funcionarios estadounidenses, y Washington sigue desarrollando herramientas para rastrear la droga mientras se produce. Los laboratorios emiten menos rastros químicos que los de metanfetamina —que pueden detectarse con drones— y a menudo operan en zonas urbanas con los utensilios rudimentarios que se encuentran en una cocina familiar, según funcionarios y exfuncionarios. Los laboratorios de metanfetamina y cocaína, sin embargo, requieren espacios mucho mayores, lo que facilita su detección. Durante el gobierno de Joe Biden, la CIA empezó a realizar vuelos secretos con aviones no tripulados sobre México para identificar posibles ubicaciones de laboratorios de fentanilo, una operación que se ha ampliado desde que Trump asumió el cargo. Los aviones no tripulados se utilizan tanto para encontrar laboratorios como para rastrear los precursores químicos que llegan a los puertos marítimos mexicanos y luego son transportados a sus destinos, según un funcionario estadounidense informado sobre la operación. Esa información de inteligencia se entrega actualmente a unidades militares mexicanas, muchas de las cuales han sido entrenadas por fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. A continuación, los soldados mexicanos planifican y ejecutan las redadas para acabar con los laboratorios.

Según la nueva propuesta de Washington, las fuerzas estadounidenses participarían en las redadas encabezadas por fuerzas mexicanas, dirigiendo la misión y tomando decisiones clave, según personas familiarizadas con las conversaciones, incluidos funcionarios estadounidenses. Pero las fuerzas estadounidenses estarían en apoyo, brindando inteligencia y asesoramiento a los soldados mexicanos en primera línea. Al consultarle sobre la planificación para México, el Departamento de Defensa dijo en un comunicado que “está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe en cualquier momento y en cualquier lugar”. Una portavoz de la CIA declinó hacer comentarios. El éxito de la incursión de este mes en Venezuela parece haber envalentonado al gobierno de Trump. Poco después de esa operación, él dijo que lo siguiente era un cambio de régimen en Cuba y resucitó las exigencias de que Washington tomara el control de Groenlandia. Aunque Washington se ha centrado en Maduro y Venezuela como principal fuente de las drogas introducidas de contrabando en Estados Unidos, el país sudamericano desempeña, en realidad, un papel menor en ese comercio ilícito. La mayoría de las drogas introducidas de contrabando en Estados Unidos llegan a través de la frontera de 3200 kilómetros que comparte con México. El fentanilo también es responsable de la mayor parte de las muertes por sobredosis en Estados Unidos y es, con diferencia, la droga callejera más peligrosa.