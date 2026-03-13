Pide Guterres desde el Líbano a Israel y Hizbulá un alto al fuego y el fin

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Internacional
/ 13 marzo 2026
    Pide Guterres desde el Líbano a Israel y Hizbulá un alto al fuego y el fin
    l presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri (derecha), se reúne con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres (izquierda), en Beirut, Líbano, EFE/EPA/Wael Hamzeh
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por EFE

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El miércoles por la noche, Hizbulá lanzó su mayor ataque contra Israel desde el comienzo de esta guerra, con 200 cohetes y 20 drones

BEIRUT- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió desde el Líbano a Israel y a Hizbulá “que declaren un alto el fuego que ponga fin a la guerra”.

Guterres anunció de forma inesperada su aterrizaje este viernes en el Líbano y, tras reunirse con el presidente libanés, Joseph Aoun, aseguró que el país “se vio arrastrado a una guerra que su pueblo no deseaba”.

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“Hago un enérgico llamamiento a ambas partes, a Hezbolá y a Israel, para que declaren un alto el fuego que ponga fin a la guerra y allane el camino hacia una solución que permita al Líbano convertirse en un país independiente, con soberanía e integridad territorial respetadas y donde sus autoridades tengan, como ya he dicho, el monopolio del uso de la fuerza”, dijo el secretario general, en unas palabras enviadas a los medios.

En el contexto de la actual guerra en Irán, que se ha trasladado también al Líbano con bombardeos israelíes y de Hizbulá -aliado de Teherán- a Israel, el secretario general aseguró que pretende mostrar su «plena solidaridad» con el pueblo libanés, que está sufriendo «enormemente».

“Espero sinceramente que en mi próxima visita al Líbano pueda visitar un Líbano en paz. Podré visitar un Líbano donde el Estado tenga el monopolio del uso de la fuerza y donde la integridad territorial esté plenamente restablecida y respetada”, alegó Guterres, quien zanjó que «ya no es tiempo de grupos armados. Es tiempo de Estados fuertes».

Israel comenzó la pasada semana una intensa ofensiva aérea contra el sur del Líbano y los suburbios de la capital, el Dahye, que ha incluido también bombardeos en Beirut y ha dejado ya 630 muertos en todo el país.

El miércoles por la noche, Hizbulá lanzó su mayor ataque contra Israel desde el comienzo de esta guerra, con 200 cohetes y 20 drones.

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