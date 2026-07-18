Poder Judicial de Brasil rechaza petición de Bolsonaro de recibir visita de Milei

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Poder Judicial de Brasil rechaza petición de Bolsonaro de recibir visita de Milei
    Existe un precedente de la decisión del juez, ya que en marzo de 2026 también le negó una visita a Bolsonaro por parte de un funcionario conservador de EU. AP

El juez señaló que su decisión se debe a que al ex mandatario sentenciado por intento de golpe de Estado tiene prohibido visitas de ‘naturaleza político-electoral’

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) rechazó el viernes pasado por la noche una solicitud de los abogados del expresidente Jair Bolsonaro para que el presidente argentino Javier Milei pudiera visitarlo en su arresto domiciliario.

El encuentro estaba previsto para realizarse en la capital, Brasilia, el 25 de julio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/repentina-caida-de-keir-starmer-a-tan-solo-dos-anos-convierte-a-andy-burnham-en-el-proximo-primer-ministro-britanico-BH22257996

El juez Alexandre de Moraes, quien también presidió el juicio que condenó a Bolsonaro a más de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, señaló en su decisión que al expresidente ya se le prohibieron las visitas de “naturaleza político-electoral”.

Se espera que Milei asista a la convención del Partido Liberal en Sao Paulo, que certificará al senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario, como su candidato para medirse al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula y Milei mantienen una relación fría. El presidente brasileño es un aliado histórico de adversarios de su homólogo, como los expresidentes Cristina Fernández y Alberto Fernández.

Existe un precedente para la decisión de Moraes. En marzo, le negó a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Darren Beattie —un autor conservador que se convirtió en subsecretario de diplomacia pública y asuntos públicos durante el gobierno de Donald Trump—, una solicitud para visitar a Bolsonaro en prisión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prisión Domiciliaria
sentencias
Política Internacional

Localizaciones


Brasil

Personajes


Jair Bolsonaro
Javier Milei

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Trampa

Trampa
true

Hablemos del poder político...
Familia de Dafne exige justicia tras su muerte en un campamento militarizado en Tamaulipas.

Justicia para Dafne: Fiscalía investiga como feminicidio la muerte de menor en campamento militarizado
Según la FGR, la red utilizaba importaciones irregulares, agentes aduanales y empresas de transporte para ingresar y distribuir combustible en México.

Así operaba la red de huachicol fiscal por la que fue detenido el exgobernador Ernesto Ruffo Appel
true

Ulises Lara, informante de EU y ¿corrupto?
Uno de esos requisitos indispensables para los viajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional y para los mexicanos que realizan viajes internacionales es el pasaporte vigente.

¿Te pueden prohibir entrar y salir de México por tu pasaporte? Lo que exigen en el documento
Jeremy Márquez se convirtió en el héroe de Cruz Azul al marcar un doblete, incluido el gol del triunfo al 90+3’, ante Atlético de San Luis.

¡Remontada de campeón! Cruz Azul revive ante San Luis y debuta con triunfo
La actriz irlandesa, ganadora del Oscar y recordada por su papel de la “señora de las palomas” en ‘Mi pobre angelito 2’, dejó un importante legado en el cine.

Fallece la actriz Brenda Fricker, la ‘señora de las palomas’ en ‘Mi pobre angelito’, a los 81 años