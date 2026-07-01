Poder presidencial, inmigración, elecciones y género: fallos clave del Supremo este curso

WASHINGTON- El Tribunal Supremo cerró este martes un intenso periodo de sesiones 2025-2026 marcado por decisiones importantes relativas a los límites del poder presidencial en Estados Unidos, la política migratoria, cuestiones electorales fundamentales en una democracia y asuntos de género promovidos por Donald Trump y su agenda conservadora. Los jueces del Supremo, de mayoría conservadora seis a tres, han emitido fallos y votos particulares tan relevantes que no es exagerado afirmar que condicionarán la vida política y social de Estados Unidos en los próximos años.

La sentencias más destacados han sido: Límites del poder presidencial -Aranceles: el tribunal resolvió en febrero que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se excedió en sus funciones al imponer aranceles globales generalizados a partir de una ley prevista para casos de emergencia nacional. El fallo, que se resolvió seis a tres, fue calificado por Trump como “profundamente decepcionante” y abrió un periodo de tensiones entre el inquilino de la Casa Blanca y los miembros del Supremo que aún no se ha cerrado. -Independencia de las agencias federales: a partir de dos sentencias el tribunal estableció que el presidente tiene la autoridad para despedir a expertos o responsables en agencias gubernamentales independientes, algo consagrado en la jurisprudencia desde hace casi 100 años, pero fijó como excepción la Reserva Federal, donde prevalece la independencia de la institución (caso Lisa Cook). Inmigración -Ciudadanía por nacimiento: el Supremo declaró ilegal la orden ejecutiva de Trump para limitar la ciudadanía de personas nacidas en Estados Unidos al considerarlo un derecho consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. -Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés): el tribunal avaló la decisión de Trump de retirar la protección legal a 350 mil inmigrantes haitianos y 6 mil sirios a quienes ya se les había otorgado el TPS para permanecer en el país, abriendo la puerta a su deportación.

-Frontera entre Estados Unidos y México: los jueces permiten que Estados Unidos pueda rechazar a los solicitantes de asilo que lo pidan en la frontera entre ambos países, en una reinterpretación de lo que supone “llegar” a suelo estadounidense. Cuestiones electorales -Redistribución de distritos: el tribunal resolvió en el caso Luisiana vs. Callais debilitando una parte esencial de la Ley de Derecho al Voto al evitar que se use para que los estados creen distritos donde las minorías puedan elegir a sus candidatos. El fallo, que recibió una oleada de críticas de organizaciones de derechos civiles, supone reducir la representación de ciudadanos afroamericanos en el Congreso. -Voto por correo: el tribunal concluyó que los funcionarios electorales pueden contar papeletas de voto por correo que lleguen después del día de las elecciones si tienen matasellos anterior a esa fecha. Género -Terapias de conversión: el tribunal decidió que las leyes que prohíben las conocidas como “terapias de conversión” para menores LGBTQ+ vulneran la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución.

-Atletas transgénero: los jueces avalaron las leyes estatales que prohíben a atletas transgénero participar en equipos femeninos de competiciones escolares y universitarias, al concluir que las normas no van contra la Carta Magna. Del Supremo al Capitolio: la nueva ofensiva de Trump contra la ciudadanía por nacimiento La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. este martes, que considera ilegal la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, para limitar la ciudadanía a los nacidos de padres indocumentados o con visados temporales, no ha puesto punto final a la meta que lleva décadas cocinándose en la mente de los republicanos. La decisión mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidenses a casi cualquier persona que nazca dentro de la nación, con algunas excepciones como los hijos de los diplomáticos.