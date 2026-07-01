Poderosos clérigos iraníes piden el asesinato de Trump y Netanyahu

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    Poderosos clérigos iraníes piden el asesinato de Trump y Netanyahu
    Además, instaron a los partidarios del régimen iraní a salir a las calles “en nombre del líder”, añadiendo que “la presencia del pueblo es necesaria y decisiva”. AP

Los clérigos, que constitucionalmente tienen la tarea de elegir y supervisar al líder supremo, escribieron que el llamado a su asesinato para vengar la muerte del líder supremo Ali Khamenei era de importancia “fundamental”

Los clérigos de más alto rango de Irán han pedido el asesinato del presidente Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, declarando a los líderes mahdour al-dam, o sea, merecedores de la muerte.

La Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, emitió una declaración de 10 puntos en la que afirmaba que asesinar al “malvado primer ministro del régimen sionista” y al “criminal presidente estadounidense” era un deber religioso que debía cumplirse “bajo cualquier circunstancia”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-analiza-reanudar-la-guerra-con-iran-pero-por-ahora-se-mantiene-firme-en-las-conversaciones-de-paz-GK21817375

Los clérigos, que constitucionalmente tienen la tarea de elegir y supervisar al líder supremo, escribieron que el llamado a su asesinato para vengar la muerte del líder supremo Ali Khamenei era de importancia “fundamental”.

“Es obligatorio para cualquier persona con sentido del deber que tenga acceso a estos criminales enviarlos al infierno”, escribieron.

Mientras tanto, el periódico iraní Hamshahri publicó en primera plana una noticia que mostraba el rostro de Trump en la mira telescópica de un rifle, con un titular que decía: “La venganza es segura”.

Los clérigos también advirtieron que las negociaciones en curso para lograr un alto el fuego y poner fin a la guerra que se ha desatado desde el 28 de febrero no eran más que una táctica dilatoria para dar a Estados Unidos más tiempo para planificar otra ronda de ataques.

“La probabilidad de un nuevo ataque posterior será muy alta; los asuntos planteados en el memorando de entendimiento deben resolverse dentro de los plazos estipulados de 30 y 60 días”, escribieron, refiriéndose a los términos del memorando de entendimiento de 14 puntos firmado por Estados Unidos e Irán con el objetivo de poner fin a la guerra.

Además, instaron a los partidarios del régimen iraní a salir a las calles “en nombre del líder”, añadiendo que “la presencia del pueblo es necesaria y decisiva”.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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