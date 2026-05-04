¿Podría la creciente crisis económica de Irán debilitar su posición negociadora con Trump?

Una estimación que circula en los medios iraníes sugiere que el daño a la economía causado por los ataques estadounidenses e israelíes equivale a nueve veces el valor del presupuesto iraní del año pasado.

Puede que Irán no esté asfixiándose como un cerdo relleno, tal como predijo Donald Trump , pero su economía atraviesa serias dificultades, ya que la combinación de una enorme factura por daños de guerra, inflación, devaluación de la moneda, desempleo y una contracción en los ingresos petroleros genera preocupación entre la élite política sobre hasta qué punto pueden permitirse ser inflexibles con sus negociadores estadounidenses.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha estimado que 4,1 millones de iraníes más podrían caer en la pobreza.

Trump predijo que Irán se asfixiaría argumentando que el país pronto se quedaría sin espacio de almacenamiento de petróleo debido al bloqueo naval estadounidense. El 26 de abril, predijo que los pozos iraníes “explotarían” en un proceso destructivo “muy potente” que comenzaría en tres días.

Detrás de esta predicción subyacía la creencia de que el bloqueo naval estadounidense, lanzado el 13 de abril, impediría que los petroleros de Teherán llegaran al estrecho de Ormuz, privando al régimen iraní de al menos 175 millones de dólares (129 millones de libras esterlinas) diarios en ingresos por exportaciones de petróleo. Una vez que el petróleo quedara atrapado en el país, Irán pronto agotaría sus reservas, lo que lo obligaría a cerrar los grifos. Dicho cierre dañaría irreparablemente los pozos.

“Cuando explote, jamás, bajo ninguna circunstancia, se podrá reconstruir como estaba”, declaró Trump a Fox News en una entrevista, añadiendo que la capacidad se reduciría a aproximadamente el 50% de la actual. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, comparó la semana pasada a los líderes iraníes con “ratas en una alcantarilla” que no entendían lo que sucedía. La isla de Kharg, principal centro de exportación de petróleo de Irán, “pronto alcanzaría su capacidad máxima”, afirmó. Para colmo, Trump intensificó las restricciones a las exportaciones a China imponiendo sanciones estadounidenses a empresas vinculadas a refinerías chinas, una medida que llevó al Ministerio de Comercio chino a emitir una orden judicial en respuesta el sábado.

Si bien es cierto que Irán produce actualmente más petróleo del que puede exportar, por el momento parece que suficientes buques cisterna logran sortear el bloqueo naval estadounidense, y medidas correctivas como la quema controlada de gas impiden que se agote el espacio de almacenamiento. Estimaciones independientes, incluyendo las del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, sugieren que Irán dispone de hasta tres semanas de capacidad de almacenamiento utilizable.

Sin embargo, algo está ejerciendo una presión renovada sobre la moneda iraní. El valor del toman, la principal unidad monetaria utilizada en el comercio y la vida cotidiana en Irán, cayó casi un 22% en el mercado abierto, hasta los 190.000 por dólar el domingo.

La inflación general se sitúa en el 73,5%, mientras que los precios de los alimentos y las bebidas se han disparado un 115%. El gobierno iraní anunció el domingo que está considerando duplicar el valor del bono que ya entrega a sus ciudadanos, una medida inflacionaria en sí misma. El salario mínimo mensual en Irán es inferior a 170 millones de riales (92 dólares), incluso después de que el gobierno lo aumentara en un 60% en marzo. Los coches importados o los iPhones solo están disponibles a precios increíblemente altos.

Más de 23.000 fábricas y empresas han sido afectadas por los ataques aéreos estadounidenses e israelíes, lo que ha provocado la pérdida de un millón de empleos, según el viceministro iraní de Trabajo y Seguridad Social, Gholamhossein Mohammadi. El desempleo, que ya era elevado, ha aumentado en aproximadamente un millón de personas, siendo los sectores que dependen del comercio digital los más perjudicados. Una economía digital no puede permanecer cerrada indefinidamente, y en algún momento las necesidades económicas deberán anteponerse a las de seguridad.

El ministro de Comunicaciones iraní, Seyed Sattar Hashemi, ha prometido repetidamente que el bloqueo digital del país es temporal, pero no tiene forma de obligar a los verdaderos responsables de la toma de decisiones en los servicios de inteligencia a levantar las restricciones.

Reza Olfatnasab, presidente de la Unión de Empresas Virtuales, declaró: «La mayor caída de las ventas se produjo en marzo. Lamentablemente, las empresas perdieron el mercado clave de fin de año, y el problema de la falta de rentabilidad fue muy notorio y palpable durante este período».

Según él, incluso ahora algunas grandes empresas se enfrentan a una caída de ventas de entre el 40% y el 50%. Esto ocurre a pesar de que estas compañías tienen entre 50 y 60 millones de usuarios y sus aplicaciones están instaladas en la mayoría de los teléfonos móviles de la población iraní.

“Cuando las grandes plataformas con tales dimensiones e infraestructura sufren este nivel de caída en las ventas, se puede predecir el desastre y el profundo daño que se ha producido para las pequeñas y microempresas”, dijo Olfatnasab.

Ahmad Zeidabadi, periodista reformista y analista político crítico con el gobierno, afirmó: “Internet y la situación económica de la población no son un asunto menor. La realidad es que sin internet la vida normal y la estabilidad social son imposibles”.

“Si no se encuentra rápidamente una solución fundamental, ocurrirá precisamente lo que temen los opositores a la conexión a internet”, añadió, en referencia a la reanudación de las protestas a nivel nacional de enero.

La temporada de lluvias tampoco ha cumplido con las expectativas. Un portavoz del sector hídrico del país declaró: «A pesar de un índice nacional positivo, diez provincias siguen registrando precipitaciones por debajo de los niveles normales, la mayoría ubicadas en las zonas bajas y altas de la cordillera de Alborz. Estas provincias son Teherán, Qom, Yazd, Isfahán, Qazvin, Alborz, Gilan, Mazandarán y Semnán».

El portavoz afirmó que las regiones de Teherán y Alborz habían entrado en su sexto año consecutivo de sequía.

El debate abierto sobre la mejor estrategia para el equipo negociador iraní se ve limitado por la censura de la prensa estatal, el cierre efectivo del parlamento y, por supuesto, por el continuo bloqueo de internet que solo permite que se escuchen ciertas voces autorizadas.

A pesar de los informes sobre divisiones en el equipo negociador iraní, en la práctica parece que solo una pequeña minoría de parlamentarios se ha opuesto abiertamente a las conversaciones, y este es el grupo que siempre se ha opuesto a llegar a acuerdos con Estados Unidos. Pero eso no significa que Irán sea inmune a la presión.