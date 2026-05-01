¿Podrían las negociaciones clave sobre el clima marcar el punto de partida para abandonar los combustibles fósiles?

Con la primera conferencia sobre la transición hacia energías renovables, el país anfitrión se unió a casi 60 naciones decididas a liberarse del dominio de los petroestados sobre el futuro del mundo.

El gobierno colombiano dio un paso audaz para transformar su economía —y la del resto del mundo—, alejándola de la dependencia del carbón, el gas y el petróleo y encaminándola hacia una nueva era de energías limpias.

“Este es el comienzo de una nueva democracia climática global”, dijo Irene Vélez Torres, ministra de Medio Ambiente de Colombia y presidenta de las conversaciones, en sus palabras de clausura, en las que celebró un “nuevo método” para reunir a gobiernos ambiciosos, parlamentarios y grupos de la sociedad civil con el fin de acelerar la descarbonización de sus economías.

En este momento histórico, la conferencia también podría marcar una nueva división global entre las “electrodemocracias” y las petrodictaduras.

Esta iniciativa llega en un momento crucial de la lucha contra el cambio climático.

Los precios del petróleo y el gas se han disparado desde los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la segunda crisis de este tipo en cinco años, tras las subidas de precios que siguieron a la invasión rusa de Ucrania.

Los hogares de todo el mundo se endeudan cada vez más , los agricultores no pueden permitirse los fertilizantes y los gobiernos recuerdan que la dependencia de combustibles fósiles volátiles los mantiene a merced de fuerzas geopolíticas que no pueden controlar.

La economía global se enfrenta a una triple crisis: el aumento de los precios de la energía, el consiguiente aumento de los precios de los alimentos y el espectro de una inflación galopante que elevará los tipos de interés y aumentará el coste del servicio de la deuda.

Tanto las naciones ricas como las pobres están sintiendo el impacto, pero las pobres, con sus mayores niveles de deuda y menores reservas, están sufriendo más.

Las repetidas crisis petroleras asolaron la década de 1970, y la crisis actual no solo es mayor que aquellas, sino que tiene un impacto mayor que todas las crisis anteriores juntas, según Fatih Birol, el principal economista energético del mundo y director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), referente mundial en investigación energética.

«Esta crisis es mayor que todas las grandes crisis juntas, y por lo tanto, es enorme», declaró en una entrevista exclusiva con The Guardian.

«Todavía no puedo comprender cómo el mundo se vio tan desprevenido, cómo la economía global puede quedar rehén de un estrecho de 50 km».

La diferencia actual con respecto a las crisis petroleras anteriores radica en la disponibilidad inmediata de una alternativa viable: energía renovable barata, fiable y abundante procedente del viento y el sol, con tecnología moderna de baterías para compensar cualquier intermitencia; mientras que los vehículos eléctricos y las bombas de calor pueden sustituir el transporte y la calefacción, pasando de los combustibles fósiles a una electricidad mucho más eficiente.

Por estas razones, Birol predijo que la crisis actual marcaría un cambio permanente en la industria energética mundial, lo que llevaría a los países consumidores a perder la confianza en los combustibles fósiles. «Su percepción del riesgo y la fiabilidad cambiará», afirmó. «Los gobiernos revisarán sus estrategias energéticas. Se impulsarán significativamente las energías renovables y la energía nuclear, y se avanzará aún más hacia un futuro más electrificado. Y esto afectará a los principales mercados del petróleo».

Estos cambios serían permanentes, añadió. “El jarrón está roto, el daño ya está hecho; será muy difícil recomponerlo. Esto tendrá consecuencias permanentes para el mercado energético mundial durante los próximos años”.

Para Simon Stiell, jefe de la ONU para el clima, resulta irónico que sea precisamente el dominio de la industria petrolera sobre las economías globales lo que finalmente haya despertado a los gobiernos ante los peligros. «La crisis del precio de los combustibles fósiles tiene ahora la economía mundial en la cuerda floja», afirmó. «Quienes han luchado por mantener al mundo enganchado a los combustibles fósiles están, sin querer, impulsando el auge mundial de las energías renovables».

Según el centro de estudios Ember, las energías renovables superaron al carbón en la generación mundial de electricidad el año pasado por primera vez, generando el 33,8% de la energía frente al 33% del carbón. El interés de los consumidores por los paneles solares y las baterías, desde Pakistán hasta el Reino Unido, ha aumentado aún más desde la guerra de Irán.

«La lógica económica de las energías renovables es imposible de ignorar», afirmó Stiell.

Los asesores militares también se han pronunciado al respecto, señalando que las energías renovables ofrecen una mejor vía que los combustibles fósiles para la seguridad nacional.

Stiell destacó: «Los gobiernos están impulsando con fuerza los planes de energías renovables para restaurar la seguridad nacional, la estabilidad económica, la competitividad, la autonomía política y la soberanía básica».

Pero nadie debería descartar aún a los petroestados. Estados Unidos, el mayor productor de gas del mundo, está haciendo gala de su poderío militar para imponer el objetivo de la administración Trump de lograr la “dominación energética“.

Rusia, el segundo mayor proveedor de gas, libra una guerra contra su vecino democrático, Ucrania.

Los intereses de los combustibles fósiles están invirtiendo enormes sumas en las campañas políticas de candidatos de extrema derecha en América y Europa.

La visión de Santa Marta de una “nueva democracia climática global” contrapone el poder ciudadano a esta idea.

Las encuestas muestran constantemente que una abrumadora mayoría de la población mundial desea que sus gobiernos tomen medidas más enérgicas contra la crisis climática, pero en muchas reuniones internacionales sus voces son silenciadas por los grupos de presión empresariales o reprimidas por los vetos de los petroestados.

En Santa Marta, en cambio, la ciencia fue protagonista la jornada inaugural, seguida de una cumbre popular y encuentros de parlamentarios.

Todos estos grupos enviaron representantes a las sesiones de alto nivel de los dos últimos días, donde no hubo vetos ni negociaciones conflictivas sobre nimiedades, solo un diálogo intenso y constructivo sobre cómo avanzar.

Muchos participantes calificaron el encuentro de histórico, pero pocos se hacían ilusiones de que fuera algo más que un buen comienzo.

Claudio Angelo, del Observatorio do Clima, un centro de estudios brasileño, afirmó: “No creo que el proceso de Santa Marta represente una amenaza inmediata para la industria de los combustibles fósiles.

Se trata más bien de que los países se organicen para elaborar un plan.

Incluso entre los actores clave, el panorama de la industria de los combustibles fósiles es diverso: compañías petroleras nacionales en América Latina, grandes petroleras privadas en Europa y algunas partes de África.

Estas empresas lucharán por calendarios de transición flexibles hasta que la electricidad china las supere en competencia o los gobiernos las obliguen a diversificar sus fuentes de energía”.

Si bien la transición a las energías renovables resultará más económica para todos los países a largo plazo, conlleva un costo inicial.

Los países productores de combustibles fósiles también necesitarán financiación para invertir en nuevas industrias que compensen la pérdida de ingresos por exportaciones de petróleo, gas y carbón.

La conferencia de Santa Marta no tenía como objetivo generar nuevos compromisos financieros; los países ricos ofrecieron un acuerdo de 300.000 millones de dólares anuales para 2035 en la conferencia COP29 de 2029, y eso no mejorará ahora que Estados Unidos ha retirado sus dólares.

Pero existen otras vías para conseguir financiación. Desviar parte de los 1,5 billones de dólares que se gastan anualmente en subvencionar los combustibles fósiles en todo el mundo sería de gran ayuda, y recaudar fondos de las empresas que se han beneficiado de la crisis climática, mediante impuestos extraordinarios y otros mecanismos, siempre es una opción.

David Hillman, director de la coalición Make Polluters Pay, afirmó: «Los gigantes de los combustibles fósiles se están enriqueciendo a costa de esta guerra. Sus excesivos beneficios ilícitos deben financiar la transición a las energías renovables para acelerar el fin de nuestra dependencia de los combustibles fósiles».

Casi todas las 59 naciones participantes en Santa Marta son democracias, lo cual representa tanto una fortaleza como una vulnerabilidad.

Colombia celebrará elecciones presidenciales a finales de mayo, en las que el candidato del partido gobernante, Iván Cepeda, se enfrenta a un duro desafío por parte del populista de extrema derecha Abelardo de la Espriella, quien busca aumentar la fracturación hidráulica y la producción de petróleo.

Si este último gana, el movimiento global de transición energética perdería a una de sus naciones más importantes.

Colombia no es el único país que enfrenta dificultades. Los Países Bajos, coanfitriones de Santa Marta, anunciaron nuevas perforaciones en el Mar del Norte justo antes de la conferencia.

El Reino Unido también está considerando nuevos yacimientos en el Mar del Norte, y otros países presentes, desde Brasil hasta Tanzania, también tienen planes de expansión de combustibles fósiles. Esas decisiones deberán revertirse para que esta se convierta en la esperada “conferencia de acción“.

Antes de la próxima conferencia, que tendrá lugar a principios del próximo año en la isla de Tuvalu, en el Pacífico, coorganizada con Irlanda, se espera que los países comiencen a elaborar sus hojas de ruta nacionales para la eliminación gradual de los combustibles fósiles.

Los organizadores desean que estos planes contribuyan al proceso de negociación climática de la ONU y animen a otros países a sumarse al movimiento de transición.

Las hojas de ruta ofrecen a los países una forma de atraer inversores y, además, brindan orientación a sus industrias para garantizar que la transición hacia un mundo con bajas emisiones de carbono sea justa para los trabajadores y las personas más vulnerables.

Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, afirmó: «Necesitamos tres transiciones: abandonar los combustibles fósiles, adoptar energías renovables para todos y construir un mundo que cuide la naturaleza. Todas deben basarse en la justicia».

Santa Marta, una ciudad históricamente dependiente del carbón en el corazón de un país que depende del carbón y el petróleo, podría llegar a considerarse el epicentro del fin de los combustibles fósiles.

Fernanda Carvalho, jefa de políticas de clima y energía de WWF Internacional, afirmó: «Es aquí donde se han sembrado las semillas de una nueva iniciativa centrada en la implementación».

“En tiempos de agotamiento de los procesos multilaterales y de una brecha en la consecución del cambio sistémico que necesitamos, lo que está surgiendo ofrece un enfoque diferente. Podría tratarse de un verdadero proceso participativo que priorice las voces de las comunidades más afectadas por la extracción y el consumo de combustibles fósiles”.

Pero a pesar de la esperanza “contagiosa“ que sienten muchos de los involucrados en las conversaciones de Santa Marta, aún queda un largo camino por recorrer.