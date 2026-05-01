Trump amenaza con retirar las tropas de Italia y España

La amenaza del presidente estadounidense a Alemania se produjo después de que su canciller, Friedrich Merz, dijera que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por Irán, y tras semanas de críticas de Trump a los aliados de la OTAN por no ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz.

Donald Trump ha amenazado con retirar las tropas estadounidenses de Italia y España, un día después de decir que estaba considerando reducir el número de efectivos desplegados en Alemania.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha manifestado desde el principio en contra de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que Roma mantuvo una postura de equilibrio hasta finales de marzo, cuando rechazó el uso de una base aérea en Sicilia por parte de aviones estadounidenses que transportaban armas para la guerra.

Preguntado el jueves por la noche sobre si consideraría retirar las tropas estadounidenses de Italia y España, Trump respondió a los periodistas: “Probablemente... miren, ¿por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha sido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible”.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, afirmó no comprender los motivos de Trump para amenazar con retirar las tropas estadounidenses de Italia y rechazó las acusaciones de que Roma no había ayudado a Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a la seguridad marítima.

Crosetto aludió a las acusaciones de Trump de que barcos vinculados a Europa habían cruzado el estrecho de Ormuz. «Como es evidente para todos, esto nunca ocurrió», declaró Crosetto a Ansa. «También nos hemos puesto a disposición para una misión de protección del transporte marítimo. Esto fue muy apreciado por las fuerzas armadas estadounidenses».

Aproximadamente 13.000 militares estadounidenses están desplegados en siete bases navales en Italia.

España no ha emitido una respuesta oficial inmediata. El país ha negado a Estados Unidos el permiso para utilizar bases militares operadas conjuntamente en su territorio para atacar a Irán y ha sido el crítico más acérrimo de la guerra de Trump dentro de la UE.

El mes pasado, Trump amenazó con imponer un embargo comercial total a España, donde a finales de 2025 estaban estacionados unos 3.800 militares estadounidenses en servicio activo en dos instalaciones de uso conjunto: la base naval de Rota y la base aérea de Morón.

Según el Centro de Datos de Recursos Humanos del Departamento de Defensa de EE. UU., a finales del año pasado, las fuerzas armadas estadounidenses contaban con 68.000 militares en servicio activo destinados permanentemente en sus bases en el extranjero en Europa, de los cuales poco más de la mitad, unos 36.400, estaban destinados en Alemania.

No está claro cuánto apoyo tendría Trump a una reducción significativa de tropas. Desde el fin de la Guerra Fría, las bases estadounidenses en Europa se han convertido en centros logísticos y de operaciones avanzadas clave para las operaciones militares de Estados Unidos, lanzando y apoyando guerras como las de Irak, Afganistán y, más recientemente, Irán.

Los analistas de defensa, los demócratas de la oposición e incluso algunos miembros del propio partido republicano de Trump consideran que una fuerte presencia militar estadounidense en Europa es una parte vital del alcance militar global del país, y que las retiradas importantes de tropas o el cierre de bases, particularmente en Alemania, probablemente terminarían costando miles de millones de dólares y reduciendo significativamente la capacidad de Washington para llevar a cabo operaciones en todo el mundo.

«Los continuos ataques contra los aliados de la OTAN perjudican a los estadounidenses», publicó Don Bacon, representante republicano, en redes sociales el jueves por la noche. «Los dos grandes aeródromos en Alemania nos brindan un excelente acceso a tres continentes. Nos estamos perjudicando a nosotros mismos».

A finales del año pasado, en una aparente reprimenda a las amenazas de Trump de rebajar los lazos militares con Europa, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de defensa que limita la autoridad del presidente para reducir el número de tropas, prohíbe que los niveles en el continente caigan por debajo de 76.000 durante más de 45 días y bloquea la retirada de equipos importantes.

Según informes, los oficiales militares alemanes se mostraron optimistas ante las amenazas de Trump, afirmando que la cooperación seguía siendo estrecha. “Dicen: ‘Ya hemos visto esta película. Esto va a ser pura fanfarronería y, al final, nada va a cambiar’”, declaró a Reuters un ex alto cargo militar estadounidense.

La base aeronaval estadounidense de Sigonella, en Sicilia, ha estado en el punto de mira desde el inicio del conflicto en Irán, ya que los residentes y los políticos protestaron contra el aumento de la actividad en la base.

A finales de marzo, Italia se negó a permitir que aviones militares estadounidenses con destino a Oriente Medio transitaran por Sigonella porque Estados Unidos solo había solicitado autorización para aterrizar cuando los aviones ya estuvieran de camino a Sicilia.

Según los tratados establecidos a finales de la década de 1950, las bases de la marina estadounidense pueden utilizarse con fines logísticos y de entrenamiento, pero no como centros de tránsito para aeronaves utilizadas para transportar armas de guerra, salvo en caso de emergencia.

Las relaciones entre Roma y Washington se deterioraron aún más después de que la primera ministra ultraderechista de Italia, Giorgia Meloni, criticara el ataque frontal de Trump contra el papa León XIII por la condena del pontífice a la guerra contra Irán. Trump, a su vez, acusó a Meloni de falta de valentía por no unirse a la guerra.

En España, la base naval de Rota y la base aérea de Morón, ambas en Andalucía, están bajo soberanía española y comandadas por oficiales españoles, pero reciben una importante financiación estadounidense.

Rota es un centro neurálgico para la Sexta Flota de la Armada estadounidense, y Morón un punto estratégico para la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos en sus operaciones por Europa y África. Ambos se consideran elementos clave para la proyección de poder de Estados Unidos en el Mediterráneo y el Atlántico.

Sánchez ha restado importancia a las informaciones que apuntaban a que el Pentágono estaba considerando castigar a los aliados “difíciles” de la OTAN que se habían mostrado reacios a conceder a Estados Unidos acceso, bases y derechos de sobrevuelo, conocidos como ABO, para los ataques contra Irán, suspendiéndolos de la alianza.

El tratado fundacional de la organización de defensa transatlántica no incluye ningún mecanismo para la expulsión de un miembro.

El presidente del Gobierno español ya había enfadado al presidente estadounidense el año pasado al rechazar la propuesta de la OTAN de que los Estados miembros aumentaran su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB, afirmando que la idea “no solo sería irrazonable, sino también contraproducente”.

En una cumbre de la UE la semana pasada, afirmó que la “guerra ilegal” de Trump demostraba “el fracaso de la fuerza bruta”. Sánchez ya había declarado anteriormente que España no sería “cómplice de algo que perjudica al mundo y que, además, es contrario a nuestros valores e intereses”.

El 1 de abril, Trump afirmó que estaba considerando “sin lugar a dudas” retirarse de la OTAN debido a la negativa de los aliados europeos a participar en la guerra contra Irán y a ayudar a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz.

Una retirada de Estados Unidos sería catastrófica para la seguridad de Europa, pero se considera improbable debido a la legislación estadounidense aprobada en 2024 que prohíbe a un presidente abandonar la OTAN sin una mayoría de dos tercios en el Senado o una ley del Congreso.