Por motivos de ‘seguridad nacional’, Trump cancela cinco grandes proyectos eólicos en EU

/ 22 diciembre 2025
    Por motivos de ‘seguridad nacional’, Trump cancela cinco grandes proyectos eólicos en EU
    La decisión, que revoca los arriendos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este. FOTO: ESPECIAL.

La situación representa un golpe devastador para el desarrollo de este tipo de energías renovables en EU

WASHINGTON.- Al considerar la existencia de los riesgos para la seguridad nacional, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, suspendió el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este del país, incluido el que encabeza Iberdrola en Massachusetts.

El Departamento del Interior “suspende, con efecto inmediato, los contratos de arrendamiento para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en Estados Unidos, debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente elaborados”, informó hoy esta cartera en un comunicado.

Sin embargo, el texto no brinda más detalles sobre cuáles son esos “riesgos para la seguridad nacional”

Además de Vineyard Wind 1, el parque que impulsa Iberdrola en la costa de Massachusetts y que ya funciona parcialmente, los otros cuatro desarrollos afectados son Revolution Wind y Sunrise Wind, en Rhode Island, CVOW – Commercial, cerca de Virginia, y Empire Wind 1, en el litoral neoyorquino y que ha contado con la participación de la empresa de ingeniería española Esteyco.

Vineyard Wind 1, que cuenta con aproximadamente 3 mil500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba proyectado para tener una capacidad de generación combinada de más de 800 megavatios.

Cabe recordar que la costa del este había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y que esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2.5 millones de hogares.

Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump ha expresado repetidamente su contrariedad para con la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves.

Estados Unidos

