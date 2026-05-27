Promueven en Ramos Arizpe la activación física; fortalece bienestar y reduce riesgos médicos

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    Promueven en Ramos Arizpe la activación física; fortalece bienestar y reduce riesgos médicos
    Autoridades municipales promovieron la actividad física como medida preventiva ante enfermedades crónicas. CORTESÍA

Especialistas recomiendan incorporar movimiento constante para mejorar la salud integral y prevenir afecciones crónicas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Mantenerse en movimiento y adoptar prácticas de autocuidado puede convertirse en una herramienta clave para prevenir padecimientos crónicos y mejorar la calidad de vida, señalaron autoridades del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe al promover estilos de vida saludables entre la población.

A través de las áreas de salud y deporte, el municipio exhortó a niñas, niños, jóvenes y adultos a incorporar actividades sencillas a su rutina cotidiana, destacando que acciones como caminar, trotar, andar en bicicleta o realizar ejercicios de movilidad generan beneficios tanto físicos como emocionales.

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Especialistas destacan que caminar al menos 30 minutos al día contribuye a mejorar la circulación sanguínea, fortalecer el sistema cardiovascular y mantener controlados los niveles de glucosa y colesterol, factores fundamentales para disminuir el riesgo de enfermedades como diabetes, hipertensión y afecciones cardiacas.

Además de los beneficios físicos, la práctica regular de ejercicio favorece la salud mental al reducir niveles de estrés, ansiedad y depresión, mientras mejora la calidad del sueño, incrementa la energía diaria y fortalece músculos y articulaciones.

$!El municipio invitó a las familias a utilizar espacios recreativos y deportivos para fortalecer el bienestar comunitario.
El municipio invitó a las familias a utilizar espacios recreativos y deportivos para fortalecer el bienestar comunitario. CORTESÍA

Las autoridades también recomendaron complementar la actividad física con una alimentación equilibrada, hidratación constante, descanso adecuado y la reducción de hábitos nocivos como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

El Gobierno Municipal recordó que no es indispensable realizar entrenamientos intensos o especializados para obtener resultados positivos, ya que la constancia en pequeñas acciones puede generar cambios significativos a largo plazo.

$!Caminar diariamente y mantener hábitos saludables ayuda a mejorar la salud física y emocional.
Caminar diariamente y mantener hábitos saludables ayuda a mejorar la salud física y emocional. CORTESÍA

Finalmente, se invitó a las familias a aprovechar plazas públicas, áreas recreativas y espacios deportivos disponibles en el municipio para fomentar una cultura de prevención y bienestar entre todos los sectores de la población.

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