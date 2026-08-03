¿Por qué la primaria demócrata en Michigan podría ser decisiva en el Congreso de EU?

WASHINGTON- Los votantes de Michigan decidirán una competitiva primaria demócrata para el Senado el martes, en una contienda que no solo tiene implicaciones para el control de la cámara el próximo año, sino que también pondrá a prueba la creciente influencia del ala progresista del partido, así como la de una poderosa organización proisraelí. El estado es uno de los campos de batalla electorales más competitivos del país, como dejaron firmemente establecido las últimas tres elecciones presidenciales. En 2026, además de la contienda crucial por el Senado, Michigan albergará reñidas contiendas para gobernador, Cámara de Representantes y la Legislatura estatal.

Los progresistas lograron victorias de alto perfil en el último año con la elección del socialista democrático Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York y varias primarias para la Cámara de Representantes en las que candidatos progresistas derrotaron a veteranos demócratas en el cargo. Aunque todas esas contiendas se libraron en terreno fuertemente demócrata, la carrera para reemplazar al senador demócrata Gary Peters se perfila como un enfrentamiento estelar en las elecciones generales de noviembre, lo que eleva la importancia de la primaria demócrata del martes entre la representante Haley Stevens y el exfuncionario de salud pública de Detroit Abdul El-Sayed. Stevens cuenta con el respaldo de gran parte del establishment demócrata, incluidos Peters, la gobernadora Gretchen Whitmer, la exsenadora Debbie Stabenow y la fiscal general estatal Dana Nessel. Entre sus apoyos destacados fuera del estado figuran el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el representante por Carolina del Sur Jim Clyburn, quien recientemente hizo campaña con Stevens en Detroit, un bastión demócrata.

El-Sayed tiene el respaldo de destacados líderes progresistas, incluidos los senadores Bernie Sanders, de Vermont, y Elizabeth Warren, de Massachusetts, y las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minnesota; y Rashida Tlaib, de Michigan.

Aunque El-Sayed ha recaudado más que Stevens en la campaña en general, incluida una cifra que más que duplicó lo recaudado por ella en las primeras dos semanas de julio, ambos estaban en condiciones aproximadamente parejas en cuanto al efectivo disponible al entrar en el tramo final de las primarias. Pero Stevens se ha beneficiado de un fuerte gasto de grupos externos, incluido un comité afiliado al Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés). El grupo, el United Democracy Project, ha gastado más de 30 millones de dólares desde junio en apoyo a Stevens y en contra de El-Sayed, según registros de la Comisión Federal de Elecciones. La operación política de AIPAC ha estado activa este año respaldando a candidatos proisraelíes en primarias, pero su considerable inversión en la primaria de Michigan marca una escalada drástica en la disposición del grupo a involucrarse en una sola contienda. La retirada en julio de la senadora estatal Mallory McMorrow de la primaria no ha aportado mucha claridad a la carrera. No ha respaldado a ninguno de los dos candidatos restantes, y ambas campañas compiten por sus antiguos simpatizantes. Su nombre sigue apareciendo en la boleta.

El ganador se enfrentará al exrepresentante Mike Rogers, quien no tiene oposición para la nominación republicana. Rogers se postuló para el otro escaño del estado en el Senado en 2024, pero perdió por estrecho margen ante la demócrata Elissa Slotkin. El condado de Wayne, donde se encuentra Detroit, es el más poblado del estado y es una fuente importante de votos en las primarias demócratas estatales. Los condados de Oakland y Macomb, en los suburbios de Detroit, y el condado de Kent, con sede en Grand Rapids, son campos de batalla clave del estado tanto en primarias como en elecciones generales. El condado de Washtenaw, donde está la ciudad universitaria de Ann Arbor, donde El-Sayed ha enseñado, es fuertemente demócrata y ejerce más influencia en las primarias demócratas que en las republicanas. En anteriores primarias demócratas estatales entre el establishment y los progresistas, los candidatos progresistas tienden a registrar sus cifras más fuertes en los condados de Washtenaw y Kent, independientemente del resultado estatal. Sanders ganó ambos condados de manera contundente en su estrecha victoria sobre Hillary Clinton en la primaria presidencial de 2016 y quedó en un cercano segundo lugar en ambos en su derrota por 17 puntos frente a Joe Biden en la primaria de 2020. El condado de Wayne tiene la mayor proporción de residentes negros del estado, de alrededor del 37%, según el Censo de Estados Unidos. Aproximadamente el 8% de los residentes del condado de Wayne son de ascendencia árabe, de Oriente Medio o del norte de África, la proporción más alta de cualquier condado del país. En las primarias presidenciales demócratas de 2016 y 2020, Wayne favoreció a los candidatos del establishment. Sanders ganó en casi todos los condados en 2016, pero Clinton aun así estuvo cerca en gran medida por la fortaleza de su desempeño en el condado de Wayne.