¿Por qué la reapertura del estrecho de Ormuz supone un riesgo demasiado alto para los comerciantes, incluso con escolta militar?

Si bien Estados Unidos intentó tomar el control de esta vía fluvial vital mediante la “Operación Libertad”, la misión duró menos de dos días, con solo dos barcos estadounidenses navegando por ella, antes de que el presidente Trump detuviera la operación en favor de la diplomacia.

Los buques mercantes se muestran reacios a atravesar el estrecho de Ormuz , incluso con una escolta militar estadounidense, debido al “alto” riesgo para la seguridad que representan los drones suicidas y la red de minas navales de Irán , según declararon expertos a The Post.

Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos para reabrir el estrecho siguen siendo inestables, y cualquier intento futuro de Estados Unidos por ayudar a reanudar la actividad comercial habitual expondría a las fuerzas estadounidenses y a los buques comerciales a una red en rápida evolución de amenazas iraníes de drones , misiles y minas, advirtieron expertos militares y navieros.

Hacerlo también podría reavivar la guerra: Irán ha amenazado repetidamente con atacar cualquier barco que intente cruzar el estrecho, según declaró el miércoles al Washington Post el contralmirante retirado Mark Montgomery, investigador principal del centro de estudios Foundation for Defense of Democracies.

«El pueblo estadounidense no estaría contento si Irán atacara uno de nuestros barcos nacionales al hacer esto», dijo. «Esperarían que [Trump] iniciara operaciones militares a gran escala en Irán».

La guerra con drones de Irán representa un dilema táctico para Estados Unidos

Irán y sus grupos terroristas afines han recurrido cada vez más a vehículos aéreos no tripulados (UAV) de ataque unidireccional —sus drones kamikaze Shahed— que son económicos, difíciles de detectar y capaces de ser lanzados en grandes cantidades.