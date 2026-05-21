¿Por qué la reapertura del estrecho de Ormuz supone un riesgo demasiado alto para los comerciantes, incluso con escolta militar?

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    ¿Por qué la reapertura del estrecho de Ormuz supone un riesgo demasiado alto para los comerciantes, incluso con escolta militar?
    Los esfuerzos diplomáticos para reabrir el estrecho siguen siendo inestables, y cualquier intento futuro de Estados Unidos por ayudar a reanudar la actividad comercial habitual expondría a las fuerzas estadounidenses y a los buques comerciales a una red en rápida evolución de amenazas iraníes. AP

Si bien Estados Unidos intentó tomar el control de esta vía fluvial vital mediante la “Operación Libertad”, la misión duró menos de dos días, con solo dos barcos estadounidenses navegando por ella

Los buques mercantes se muestran reacios a atravesar el estrecho de Ormuz , incluso con una escolta militar estadounidense, debido al “alto” riesgo para la seguridad que representan los drones suicidas y la red de minas navales de Irán, según declararon expertos a The Post.

Si bien Estados Unidos intentó tomar el control de esta vía fluvial vital mediante la “Operación Libertad”, la misión duró menos de dos días, con solo dos barcos estadounidenses navegando por ella, antes de que el presidente Trump detuviera la operación en favor de la diplomacia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presenta-luisa-maria-alcalde-iniciativa-para-investigar-vinculos-de-candidatos-con-el-crimen-organizado-CO20846127

Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos para reabrir el estrecho siguen siendo inestables, y cualquier intento futuro de Estados Unidos por ayudar a reanudar la actividad comercial habitual expondría a las fuerzas estadounidenses y a los buques comerciales a una red en rápida evolución de amenazas iraníes de drones , misiles y minas, advirtieron expertos militares y navieros.

Hacerlo también podría reavivar la guerra: Irán ha amenazado repetidamente con atacar cualquier barco que intente cruzar el estrecho, según declaró el miércoles al Washington Post el contralmirante retirado Mark Montgomery, investigador principal del centro de estudios Foundation for Defense of Democracies.

«El pueblo estadounidense no estaría contento si Irán atacara uno de nuestros barcos nacionales al hacer esto», dijo. «Esperarían que [Trump] iniciara operaciones militares a gran escala en Irán».

La guerra con drones de Irán representa un dilema táctico para Estados Unidos

Irán y sus grupos terroristas afines han recurrido cada vez más a vehículos aéreos no tripulados (UAV) de ataque unidireccional —sus drones kamikaze Shahed— que son económicos, difíciles de detectar y capaces de ser lanzados en grandes cantidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Guerras
guerra mundial

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Moody’s: México, reprobado

Moody’s: México, reprobado
NosotrAs: El calendario escolar y la crisis silenciosa de los cuidados

NosotrAs: El calendario escolar y la crisis silenciosa de los cuidados
En un comunicado, la Defensa informó que estas acciones tienen por objeto impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, las misiones y tareas encomendadas a esta dependencia del Ejecutivo Federal.

Gobierno de Sheinbaum realiza nuevos mandos militares en Sinaloa, Jalisco y SLP
Este golpe coincide con las recientes alertas del AFRICOM, advirtiendo al Congreso de EU sobre la creciente presencia de cárteles mexicanos que trafican en el continente africano.

Caen tres ‘cocineros’ mexicanos en el mayor laboratorio de metanfetamina de Nigeria
Qué significa la joyería hoy para las mujeres: identidad, logros y poder personal

Joyería de hoy: lujo que retrata tu autenticidad y poder
El pago de la pensión ISSSTE correspondiente a junio de 2026 sí se adelantará.

Pensión ISSSTE de junio 2026 se adelanta: esta será la fecha del depósito
Fiesta. El Biblioparque Norte será sede de conciertos y actividades culturales durante el FutFest 2026.

Bronco, Los Invasores y Edwin Luna encabezarán la fiesta musical del FutFest Saltillo 2026
El Grande Americano, personaje interpretado por Ludwig Kaiser, está anunciado para estelarizar Noche de los Grandes de AAA en la Arena Monterrey.

Arrestan a El Grande Americano, previo a evento de la AAA en Monterrey