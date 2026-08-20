¿Por qué le es tan difícil a Ucrania defenderse de los misiles rusos?

KIEV, UCRANIA- Cuando Rusia dispara un misil balístico contra Ucrania, los sistemas de defensa antiaérea tienen solo minutos, a veces segundos, para detectar e interceptar la amenaza mortal. La falta de tiempo ha dejado a Kiev y a otras ciudades cada vez más expuestas a ataques devastadores de misiles que descienden tan rápido y con una trayectoria tan pronunciada que, según Ucrania, solo el sistema de defensa Patriot de fabricación estadounidense puede detenerlos. Pero Ucrania afirma que tiene muy pocas baterías e interceptores para protegerse.

A diferencia de los misiles crucero, que se comportan como aviones sin piloto, los misiles balísticos se lanzan como cohetes y luego se precipitan en picado hacia sus objetivos a varias veces la velocidad del sonido. Eso reduce drásticamente el tiempo disponible para localizar y destruir una ojiva. Cuando la ojiva es lanzada hacia su objetivo, “la trayectoria es muy, muy pronunciada y va a una velocidad ridícula”, explicó Thomas Withington, experto en guerra electrónica del Royal United Services Institute, quien comparó la física con jugar a atrapar una pelota. Si la pelota “va realmente rápido, es más difícil atraparla”.

El misil Iskander-M, lanzado desde tierra, es el principal misil balístico del Kremlin. Otro ejemplo es el misil Kinzhal, lanzado desde el aire. Rusia también ha disparado misiles de defensa antiaérea S-300 y S-400 contra objetivos terrestres. Un modelo conocido como Zircon es técnicamente un misil crucero hipersónico antibuque, pero su alta velocidad se asemeja a la de un misil balístico y crea un problema de intercepción similar. A continuación, un vistazo al desafío de proteger a Ucrania de los misiles rusos: EL SISTEMA PATRIOT OFRECE CIERTA PROTECCIÓN El sistema Patriot más capaz suministrado a Ucrania está diseñado para la defensa contra misiles de alta velocidad. En lugar de explotar cerca de un objetivo, el sistema PAC-3 utiliza un interceptor maniobrable diseñado para colisionar con una ojiva entrante. La tecnología Patriot debe rastrear el misil, predecir su trayectoria y lanzar en cuestión de minutos, a veces dejando segundos para el enfrentamiento final. Los Patriot son actualmente el único sistema en servicio en Ucrania capaz de interceptar los misiles rusos Iskander-M, S-400 y Zircon, según el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Ihnat. Estados Unidos y sus aliados operan otros sistemas antibalísticos, incluidos THAAD y las defensas Aegis basadas en el mar, pero no se han proporcionado a Ucrania.

Ni siquiera la protección Patriot está garantizada. Cuando una batería Patriot está ausente, fuera de posición o escasa de misiles, la mayoría de las otras defensas ucranianas no pueden sustituirla. Ucrania tiene muy pocas baterías para proteger cada ciudad. Rusia combina misiles balísticos con misiles crucero, drones y señuelos, obligando a los defensores a rastrear muchas amenazas y racionar sus interceptores. LA ESCASEZ DE INTERCEPTORES ES SOLO UNA PARTE DE UN PROBLEMA GLOBAL La escasez de interceptores se ha vuelto más aguda a medida que la guerra de Irán ha consumido grandes cantidades de interceptores Patriot y THAAD. Un análisis de The Associated Press estimó que el inventario de Patriot de Estados Unidos había caído al menos un 65% respecto de su nivel previo a la guerra. El Pentágono insiste en que tiene un arsenal amplio. La producción no puede cerrar la brecha de inmediato. Lockheed Martin entregó más de 600 interceptores PAC-3 MSE en 2025 y trabaja para alcanzar una capacidad anual de 2 mil para finales de 2030. La OTAN afirma que la primera planta de producción de misiles Patriot de Europa abrirá en septiembre en Alemania.