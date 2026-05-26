¿Por qué los padres de alumnos en EU creen que es hora de reducir el uso de pantallas en escuelas?

NUEVA YORK- Hace apenas unos años, las escuelas públicas de Estados Unidos trabajaban arduamente para conseguir que cada niño tuviera una computadora portátil. Anna Soffer, maestra de secundaria de Los Ángeles, lo recuerda bien: “La idea era que la tecnología es el futuro, así que necesitamos poner la tecnología en las manos de cada niño”. Ahora, la conversación se ha invertido. Tras invertir miles de millones de dólares en computadoras portátiles, tabletas y aplicaciones de aprendizaje, muchas escuelas enfrentan un ajuste de cuentas digital. Las aulas se han saturado de pantallas, y un creciente número de padres, docentes y distritos escolares afirma que ha llegado el momento de reducirlas.

“El Chromebook no es más que un mundo de distracciones”, sostiene Soffer, quien enseña inglés e historia en sexto grado. Prefiere las tareas con lápiz y papel, pero se le exige usar computadoras portátiles y aplicaciones en línea para ciertas actividades. “Todos los días lucho con el dilema de, ‘¿a quién preferirías escuchar, a la señorita Soffer o a Minecraft?’”. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, donde enseña Soffer, se convirtió recientemente en el primer gran distrito escolar en informar que dejará de entregar dispositivos a sus estudiantes más pequeños. Esto forma parte de una nueva política de tiempo de pantalla que entrará en vigor en otoño en el segundo sistema escolar más grande del país. En una amplia resolución aprobada el mes pasado por la junta escolar de Los Ángeles se exige que el distrito elimine los dispositivos hasta segundo grado, establezca límites diarios y semanales de pantalla para todos los grados superiores, bloquee YouTube en los dispositivos escolares y prohíba el uso de dispositivos durante el almuerzo y el recreo en primaria y secundaria. El distrito también auditará sus contratos de tecnología educativa, que, según el sindicato de maestros, ascienden a 1.600 millones de dólares. La ofensiva de Los Ángeles da impulso a los llamados a una reforma que han surgido en todo Estados Unidos. En muchos casos, los padres presionaron hace unos años para prohibir los teléfonos celulares en las escuelas, algo que ahora se ha vuelto la norma. Al darse cuenta de que los teléfonos no eran la única distracción en el aula, cambiaron de objetivo: los dispositivos entregados por las instituciones educativas. La campaña por el cambio se está convirtiendo en un asunto de política pública. Al menos 14 estados han propuesto leyes para limitar el tiempo de pantalla en las escuelas, según Ballotpedia. La semana pasada, el gobierno federal emitió un aviso donde advertía que el uso excesivo de pantallas entre los jóvenes se está convirtiendo en una creciente preocupación de salud pública. PARA LOS PADRES, LOS DISPOSITIVOS ENTREGADOS POR LA ESCUELA SOCAVAN LOS LÍMITES DE PANTALLA EN CASA El año pasado, padres preocupados formaron en Los Ángeles el grupo Schools Beyond Screens, y presionaron al distrito manifestándose en reuniones de la junta escolar, en redes sociales y en conversaciones privadas con administradores. Muchos se sienten frustrados por intentar reducir el tiempo de pantalla en casa, solo para que la escuela imponga el uso de dispositivos electrónicos.

Como madre de tres, Katie Pace hace todo lo que está a su alcance para limitar el uso de pantallas. En casa hay un iPad familiar y un televisor, no hay tiempo de pantalla entre semana y no se permiten pantallas en los dormitorios. Su hija Clementine, que cursa octavo grado, no tiene teléfono. Pero en cuanto Clementine sube al autobús escolar con Wi-Fi, su día da un giro hacia lo digital. Durante el trayecto de 30 minutos a la escuela, la menor ve videos de YouTube en su Chromebook escolar. En la clase de español, las tareas están en la aplicación Duolingo, pero muchos estudiantes usan Google Translate para obtener las respuestas, señala Clementine. A menudo, los niños juegan en sus teléfonos, que supuestamente deben estar guardados bajo llave. En álgebra, Clementine escribe con el dedo en una pantalla táctil para resolver ecuaciones. En historia, los cuestionarios, exámenes y tareas de redacción están en la computadora.

Casi todas las tareas escolares se encuentran en línea. Hasta hace poco, Clementine llegaba a casa y leía un libro, dijo su madre, pero ya no. En el historial del dispositivo de su hija, Pace ve que pasa horas al día escuchando música en streaming, creando listas de reproducción en Spotify y viendo tutoriales de maquillaje y videos de gatos en YouTube. “Me enfurece”, afirmó Pace, integrante de Schools Beyond Screens. “Mi hija fue a la secundaria y la mandaron a casa con una adicción a la pantalla en la mochila”. LA PENDEMIA DISPARÓ EL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LOS DISPOSITIVOS El impulso por poner un dispositivo en las manos de cada niño y cerrar la “brecha digital” comenzó hace más de una década, pero se aceleró durante la pandemia de COVID-19. En marzo de 2020, la educación pasó a ser en línea de la noche a la mañana. Las escuelas se apresuraron a conseguirles a los niños los dispositivos necesarios para conectarse a clases. Cuando comenzó el ciclo escolar 2021-2022, el 96% de las escuelas públicas de Estados Unidos informó que había entregado dispositivos digitales a los estudiantes que los necesitaban, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.