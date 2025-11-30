Sin indicio de dinero del crimen organizado en Miss Universo’, afirma García Harfuch

Durante conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que no se tiene evidencia de alguna relación entre el crimen organizado y el concurso Miss Universo; luego que medios de comunicación informara que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación al empresario Raúl Rocha Cantú.

Afirmó que en las investigaciones de la FGR por huachicol, tráfico de armas y narcotráfico, no solo señala al empresario dueño de Miss Universo, también a 12 personas más se les emitió una orden de aprehensión.

“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal con las investigaciones correspondientes”, señaló el funcionario de seguridad ante la pregunta de la prensa.