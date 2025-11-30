Sin indicio de dinero del crimen organizado en Miss Universo’, afirma García Harfuch

México
/ 30 noviembre 2025
    Sin indicio de dinero del crimen organizado en Miss Universo’, afirma García Harfuch
    Durante conferencia de prensa, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que no se tiene evidencia de alguna relación entre el crimen organizado y el concurso Miss Universo. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO | FACEBOOK

Afirmó que as investigaciones de la FGR por huachicol, tráfico de armas y narcotráfico, no solo señala al dueño de Miss Universo

Durante conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que no se tiene evidencia de alguna relación entre el crimen organizado y el concurso Miss Universo; luego que medios de comunicación informara que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación al empresario Raúl Rocha Cantú.

Afirmó que en las investigaciones de la FGR por huachicol, tráfico de armas y narcotráfico, no solo señala al empresario dueño de Miss Universo, también a 12 personas más se les emitió una orden de aprehensión.

TE PUEDE INTERESAR: Riva Palacio: Usa la 4T a dueño de Miss Universo como distractor, pero puede ser ‘otro aprieto’

“No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso como tal con las investigaciones correspondientes”, señaló el funcionario de seguridad ante la pregunta de la prensa.

NO EXISTE RELACIÓN ENTRE DELITOS Y MISS UNIVERSO

Afirmó que las acciones fueron resultado de un trabajo coordinado entre la FGR, fiscalías estatales, la SSPC e instituciones del Gabinete de Seguridad, debido a que “el trabajo conjunto ha sido fundamental. Todas las dependencias involucradas aportaron información para sustentar esta investigación”.

TE PUEDE INTERESAR: Negocio de Raúl Rocha buscaba acercar empresas con el gobierno para explotar recursos naturales

García Harfuch reiteró que no existe -hasta el momento- ningún elemento que conecte al certamen de belleza con actividades ilícitas, por lo que evitó difundir especulaciones que desinformen a la ciudadanía.

Sin embargo, agregó que la autoridad correspondiente continuará con las indagatorias correspondientes para garantizar los procesos judiciales para su avance con transparencia y rigor.

