En medio de la desesperación, Indonesios optan por robar comida y agua tras inundaciones mortales

MEDAN.-Algunos residentes de la isla indonesia de Sumatra, afectada por inundaciones, han recurrido a robar comida y agua para sobrevivir, indicaron las autoridades el domingo

Las inundaciones que golpearon Indonesia hace casi una semana han causado la muerte de 442 personas —aunque se espera que la cifra suba a medida que se recuperan más cuerpos— y han desplazado a 290.700, ya que casi 3.000 casas resultaron dañadas, incluidas 827 que fueron arrasadas o barridas por las inundaciones.

Las lluvias torrenciales provocaron deslizamientos de tierra, dañaron carreteras, aislaron partes de la isla y derribaron líneas de comunicación, lo que llevó a las autoridades y a comunidades limitadas a usar internet satelital Starlink para operaciones de ayuda.

Las difíciles condiciones climáticas y la falta de equipo pesado también obstaculizaron los esfuerzos de rescate. La ayuda ha tardado en llegar a la ciudad más afectada, Sibolga, y al distrito de Tapanuli Central en el norte de Sumatra.

Videos en las redes sociales mostraron a personas abriéndose paso entre barricadas desmoronadas, carreteras inundadas y vidrios rotos para conseguir comida, medicinas y gasolina. Algunos incluso caminaron por aguas de inundación hasta la cintura para llegar a tiendas de conveniencia dañadas.

El portavoz de la policía, Ferry Walintukan, dijo que se recibieron reportes de personas que irrumpían en tiendas el sábado por la noche, y que se ha desplegado a la policía regional para restaurar el orden.