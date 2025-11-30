García Harfuch presenta avances del Plan Michoacán: 932 detenidos

México
/ 30 noviembre 2025
    García Harfuch presenta avances del Plan Michoacán: 932 detenidos
    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances de seguridad con el Plan Michoacán. FOTO: FACEBOOK

Señaló que incrementaron el despliegue en la entidad con 2 mil 514 elementos de la Defensa, Semar, GN y SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances de seguridad con el Plan Michoacán, en una conferencia de prensa, resaltando que el trabajo entre las instituciones que ha permitido detener a 932 personas por delitos de alto impacto y aseguraron casi 23 toneladas de droga, 924 armas de fuego y desmantelar 17 laboratorios.

Señaló que incrementaron el despliegue en la entidad con 2 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y SSPC. Además, se fortaleció a la Policía y Fiscalía de Michoacán con equipamiento y capacitación bajo la supervisión del Gobierno de México.

TE PUEDE INTERESAR: Amenaza el CJNG a región limonera pese al ‘Plan Michoacán’

CONTRA EL DELITO DE EXTORSIÓN

El funcionario detalló que para fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión se instaló una subsede en el estado y se capacitó a operadores del 089, lo que ha permitido 478 detenciones a nivel nacional, 180 de ellas en Michoacán.

Agregó que fue detenido Pedro ‘N’, extorsionador, también fue capturado “El licenciado” identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo ocurrido el 1 de noviembre durante el festival de las Velas.

En su intervención, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo comentó que se implementaron varios planes dando prioridad a Morelia, Uruapan y Zamora.

“Las acciones que se hicieron en el plan Michoacán por la paz y la justicia, se integraron dos células de inteligencia, se llevaron a cabo 22 operaciones aéreas, 17 torres de inspección contra robo de vehículos, se ejecutaron 25 órdenes de investigación y 29 órdenes de aprehensión, 126 bases de operaciones interinstitucionales y se han llevado reuniones”, aseveró el titular de la Defensa en el auditorio del cuadrilátero del SSPC.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 118 personas y aseguran armamento en Michoacán

El titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales Sánchez, dijo que ubicaron inmuebles y laboratorios en Jalisco donde se aseguraron, armas, vehículos, drogas, precursores químicos.

También fueron detenidos dos operadores de esta célula delictiva y al agredir al personal naval perdió la vida Pedro ‘N’, quien contaba con orden de extradición solicitada por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para importación y distribución de fentanilo y cocaína.

