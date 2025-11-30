Harfuch celebra nueva etapa en la FGR tras llegada de Ernestina Godoy y salida de Gertz

/ 30 noviembre 2025
    Harfuch celebra nueva etapa en la FGR tras llegada de Ernestina Godoy y salida de Gertz
    Reiteró que la colaboración entre la SSPC y la FGR es clave para avanzar en investigaciones estratégicas, particularmente en temas de delincuencia organizada y delitos federales. /FOTO: ESPECIAL

El titular de la SSPC aseguró que el relevo en la FGR permitirá fortalecer la cooperación interinstitucional y dio detalles sobre casos de alto impacto

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la coordinación con Alejandro Gertz Manero durante su gestión al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) siempre fue buena, y aseguró que con la llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho, esta relación se fortalecerá aún más.

“Con el doctor Alejandro Gertz Manero siempre tuvimos una excelente coordinación; ahora con la encargada de despacho, Ernestina Godoy, buscamos fortalecer la coordinación... con la reestructuración que ella está comenzando a hacer, estamos todavía en una mejor coordinación”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

García Harfuch destacó que Godoy ya había trabajado previamente con integrantes de su nuevo equipo, como César Oliveros, designado titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y Héctor Elizalde Mora, quien encabezará la Agencia de Investigación Criminal, lo que, dijo, permitirá mejorar los resultados operativos.

En otro tema, García Harfuch informó que continúan las labores de búsqueda por la desaparición de dos agentes de la SSPC en Jalisco, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Marina.

“Son las dos personas que tenemos desaparecidas hasta el momento. No hemos dejado de buscarlas, seguimos con las diligencias y hemos encontrado algunos indicios que nos van a permitir avanzar en la investigación y en la detención de los responsables”, afirmó.

El funcionario subrayó que las autoridades federales mantienen la coordinación total entre corporaciones para esclarecer este caso y dar con los responsables, como parte de la estrategia de combate a los delitos de alto impacto.Con información de El Universal

Temas


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ernestina Godoy
Omar García Harfuch

Organizaciones


FGR
SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

