Harfuch celebra nueva etapa en la FGR tras llegada de Ernestina Godoy y salida de Gertz

CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la coordinación con Alejandro Gertz Manero durante su gestión al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) siempre fue buena, y aseguró que con la llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho, esta relación se fortalecerá aún más.

“Con el doctor Alejandro Gertz Manero siempre tuvimos una excelente coordinación; ahora con la encargada de despacho, Ernestina Godoy, buscamos fortalecer la coordinación... con la reestructuración que ella está comenzando a hacer, estamos todavía en una mejor coordinación”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

García Harfuch destacó que Godoy ya había trabajado previamente con integrantes de su nuevo equipo, como César Oliveros, designado titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y Héctor Elizalde Mora, quien encabezará la Agencia de Investigación Criminal, lo que, dijo, permitirá mejorar los resultados operativos.

En otro tema, García Harfuch informó que continúan las labores de búsqueda por la desaparición de dos agentes de la SSPC en Jalisco, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Marina.

“Son las dos personas que tenemos desaparecidas hasta el momento. No hemos dejado de buscarlas, seguimos con las diligencias y hemos encontrado algunos indicios que nos van a permitir avanzar en la investigación y en la detención de los responsables”, afirmó.

El funcionario subrayó que las autoridades federales mantienen la coordinación total entre corporaciones para esclarecer este caso y dar con los responsables, como parte de la estrategia de combate a los delitos de alto impacto.Con información de El Universal