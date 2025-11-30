‘Dimos la vida por la patria’: militares retirados toman Reforma y llegan al Zócalo en protesta

CDMX.- Militares en retiro marcharon este domingo desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México para exigir condiciones dignas de retiro, respeto a las Fuerzas Armadas y atención a sus demandas en materia de salud, pensiones y prestaciones.

Desde las 11:00 horas, los manifestantes se concentraron sobre Paseo de la Reforma y avanzaron de manera organizada hacia Palacio Nacional, donde hicieron entrega de un pliego petitorio que incluye, entre otros puntos, el mejoramiento de hospitales militares, el abasto de medicamentos y el pago íntegro de pensiones a viudas y huérfanos.

El teniente coronel Abelardo Madera explicó que acudió a la movilización porque, dijo, “se han transgredido muchos de nuestros derechos como militares retirados y queremos que se haga justicia por el bien de todos”.

En entrevista, sostuvo que quienes sirvieron al país merecen un reconocimiento real por parte de las instituciones. “Dimos la vida por la patria y nadie lo está reconociendo. Queremos lo que nos corresponde, no pedimos más”, expresó.

El exmilitar también criticó el incremento del 4% recientemente autorizado por el gobierno federal a los haberes de retiro, al calificarlo como insuficiente. “Es muy poco como para sobrevivir y subsistir, no ayuda en nada”, afirmó.

Por su parte, los manifestantes subrayaron que la protesta se desarrolló de manera pacífica y negaron cualquier tinte político. “No somos parte de ningún partido, somos apartidistas; sólo exigimos nuestros derechos”, reiteró Madera.

Otro de los participantes, Hilario Maya Pérez, aseguró que pese a la aprobación del aumento se intentó desincentivar la movilización. “Quisieron debilitar la marcha, pero decidimos continuar para exigir nuestras demandas”, señaló.

Maya Pérez afirmó que los militares en retiro han sido olvidados por las instituciones a las que sirvieron, y coincidió en que la protesta responde a años de rezago y falta de atención. “Antes no existía la libertad de expresión como ahora y la gente no salía a protestar”, agregó.

Los inconformes exigieron que sus demandas sean atendidas de fondo y advirtieron que mantendrán la organización hasta obtener respuestas concretas de las autoridades federales. Con información de El Universal