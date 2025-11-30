‘Ni paracetamol hay’: militares retirados toman calles de Tuxtla por pensiones y servicios médicos

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Militares en retiro de Chiapas se manifestaron este domingo en Tuxtla Gutiérrez y se sumaron a la movilización nacional para solicitar a la presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, que atienda sus demandas de mejoras en las condiciones económicas y de salud.

La manifestación, integrada por alrededor de 30 elementos castrenses retirados, partió de las instalaciones de la Séptima Región Militar, en el oriente de la capital chiapaneca, y avanzó hasta las inmediaciones de la sede del gobierno estatal, donde concluyeron con un breve mitin.

Durante la protesta, los inconformes solicitaron un trato digno para oficiales y efectivos que, dijeron, han servido al país “con entrega, lealtad y sacrificio” en distintas regiones y en diversas responsabilidades a lo largo de su carrera militar.

Entre sus principales exigencias destacaron la mejora en la atención clínica, el abasto oportuno de medicamentos, un incremento en los haberes de retiro, así como la agilización de trámites administrativos en delegaciones foráneas.

El teniente retirado Manuel Medina expuso que sus demandas corresponden a derechos ya establecidos. “Que no falten medicamentos en el hospital militar y que en haberes de retiro obtengamos como mínimo un 6% de aumento cada año, y no el 3 ni el 4 por ciento”, señaló.

Denunció además deficiencias graves en los servicios de salud para el personal retirado. “Pedimos trato digno e igualitario para militares en activo y en retiro. En el hospital no hay médicos ni medicamentos; no hay ni un paracetamol, dan la receta, pero tenemos que surtirnos en farmacias externas”, afirmó.

Medina subrayó que quienes formaron parte de las Fuerzas Armadas no exigen privilegios, sino únicamente lo que por derecho les corresponde. “Dejamos los años en el servicio. No pedimos más de lo que nos ganamos a pulso; ahora solicitamos un trato digno para los pensionados”, expresó.

El llamado, sostuvieron los manifestantes, es respetuoso y disciplinado hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidieron que conozca de primera mano sus necesidades y que haya una respuesta institucional. “Que le informen de nuestras carencias y que se resuelvan”, puntualizó el militar retirado.

Los participantes reiteraron que su movilización forma parte de una acción coordinada a nivel nacional de personal en retiro, en busca de mejores condiciones de vida tras su paso por las filas del Ejército Mexicano. Con información de El Universal