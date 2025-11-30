Morena plantea llevar educación financiera a las aulas para combatir endeudamiento y desinformación

    De avanzar en el proceso legislativo, la reforma obligaría a las autoridades educativas a ajustar los programas de estudio. /FOTO: ESPECIAL

La iniciativa fue turnada a comisión y busca atacar el rezago financiero de la población desde edades tempranas mediante la educación formal

CDMX.- El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para incorporar la educación financiera básica en los planes y programas de estudio de secundaria, media superior y superior, con el objetivo de fortalecer la cultura económica de las y los estudiantes desde edades tempranas.

La propuesta, presentada por el diputado Arturo Ávila Anaya, plantea reformar la fracción XIV del artículo 30 de la Ley General de Educación, para establecer que la educación financiera promueva entre las y los educandos hábitos responsables relacionados con el ahorro, el crédito, la planeación económica personal y familiar, el consumo responsable y el emprendimiento social.

El proyecto fue turnado a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen, y fija como eje central el uso ético de los recursos y el fomento a la inclusión financiera, como herramientas para reducir la vulnerabilidad económica de la población.

De acuerdo con el documento, estudios elaborados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Banco de México revelan que una proporción importante de la población carece de conocimientos elementales sobre ahorro, crédito, inversión y planeación financiera.

Esta carencia, advierte la iniciativa, repercute en decisiones económicas poco informadas, lo que puede derivar en sobreendeudamiento, ausencia de ahorro y mayor vulnerabilidad ante imprevistos, con efectos negativos tanto en el ámbito individual como en el desarrollo económico nacional.

La propuesta legislativa considera que la incorporación formal de estos contenidos permitirá que las y los estudiantes comprendan conceptos básicos como el valor del dinero, la elaboración de presupuestos, el uso responsable del crédito, la planeación a corto y largo plazo, así como nociones de emprendimiento social.

El diputado Ávila Anaya sostuvo que estos conocimientos no solo fortalecen la cultura financiera del país, sino que también contribuyen a formar ciudadanos más conscientes, responsables y solidarios, capaces de tomar mejores decisiones económicas.

Además, la iniciativa subraya que la educación financiera fomenta valores alineados con la justicia social y la economía solidaria, al promover prácticas de consumo responsable, inversión ética y uso racional de los recursos.

De avanzar en el proceso legislativo, la reforma obligaría a las autoridades educativas a ajustar los programas de estudio para incluir de manera gradual y sistemática estos contenidos en los distintos niveles educativos. Con información de El Universal

