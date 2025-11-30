Vestidos de blanco, ciudadanos salen a marchar en Ciudad Victoria para exigir paz y seguridad

Noticias
/ 30 noviembre 2025
    Vestidos de blanco, ciudadanos salen a marchar en Ciudad Victoria para exigir paz y seguridad
    Los organizadores convocaron a guardar un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida a causa de la violencia. /FOTO: ESPECIAL

Con mensajes pacíficos y sin consignas partidistas, ciudadanos recorrieron el centro de la capital tamaulipeca para expresar su hartazgo ante la inseguridad

CDMX.- Vestidos de blanco, con cartulinas y mantas, decenas de personas participaron en la Marcha por la Paz en el centro de Ciudad Victoria, donde exigieron el cese de la violencia y mejores condiciones de seguridad para la población.

La manifestación inició en la plaza Hidalgo, entre las calles 8 y 9, desde donde los asistentes partieron de forma ordenada con destino a la plaza Juárez, en un recorrido que se desarrolló sin incidentes.

Durante la caminata, los participantes portaron mensajes como “Dios bendiga a México”, “El diálogo es el camino a la paz”, además de una manta colocada al frente con la leyenda “Victorenses unidos por la paz”.

Varios de los asistentes señalaron que la movilización no tuvo tintes políticos ni partidistas, y que respondió únicamente a la preocupación de ciudadanos ante los recientes hechos de inseguridad, con el objetivo de generar conciencia social.

Al concluir el recorrido, los manifestantes se concentraron en la plaza Juárez, aunque, a diferencia de otras ocasiones, no lo hicieron frente a las escalinatas del Palacio de Gobierno, sino en el lado opuesto, frente al edificio del Centro Cultural Tamaulipas.

Ahí, además de emitir distintos mensajes a favor de la paz, los organizadores convocaron a guardar un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida a causa de la violencia.

Los asistentes reiteraron que este tipo de expresiones buscan enviar un mensaje de unidad, respeto y exigencia pacífica a las autoridades para que se refuercen las acciones en favor de la seguridad en la capital del estado. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

