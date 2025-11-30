Vestidos de blanco, ciudadanos salen a marchar en Ciudad Victoria para exigir paz y seguridad

CDMX.- Vestidos de blanco, con cartulinas y mantas, decenas de personas participaron en la Marcha por la Paz en el centro de Ciudad Victoria, donde exigieron el cese de la violencia y mejores condiciones de seguridad para la población.

La manifestación inició en la plaza Hidalgo, entre las calles 8 y 9, desde donde los asistentes partieron de forma ordenada con destino a la plaza Juárez, en un recorrido que se desarrolló sin incidentes.

Durante la caminata, los participantes portaron mensajes como “Dios bendiga a México”, “El diálogo es el camino a la paz”, además de una manta colocada al frente con la leyenda “Victorenses unidos por la paz”.

Varios de los asistentes señalaron que la movilización no tuvo tintes políticos ni partidistas, y que respondió únicamente a la preocupación de ciudadanos ante los recientes hechos de inseguridad, con el objetivo de generar conciencia social.

Al concluir el recorrido, los manifestantes se concentraron en la plaza Juárez, aunque, a diferencia de otras ocasiones, no lo hicieron frente a las escalinatas del Palacio de Gobierno, sino en el lado opuesto, frente al edificio del Centro Cultural Tamaulipas.

Ahí, además de emitir distintos mensajes a favor de la paz, los organizadores convocaron a guardar un minuto de silencio en memoria de las personas que han perdido la vida a causa de la violencia.

Los asistentes reiteraron que este tipo de expresiones buscan enviar un mensaje de unidad, respeto y exigencia pacífica a las autoridades para que se refuercen las acciones en favor de la seguridad en la capital del estado. Con información de El Universal