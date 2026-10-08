Preocupa a los activistas que el gobierno de EU asigne abogados a los casos de niños migrantes

MIAMI- El gobierno del presidente Donald Trump busca conformar un equipo de abogados para representar a niños que llegaron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto, algo que los detractores argumentan que privaría a los menores de contar con representación de abogados que no trabajen para el gobierno, poniéndolos en un mayor riesgo de deportación. Los abogados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus iniciales en inglés) “proporcionarán asesoría y orientación legal directa” a niños migrantes no acompañados, según un aviso en el Registro Federal firmado por el secretario Robert F. Kennedy Jr. La decisión, dada a conocer la semana pasada, no ofrece más detalles. La dependencia indicó en un comunicado que su División de Representación Legal de Menores Extranjeros No Acompañados estará bajo las órdenes de su abogado general para “reunir de manera segura a estos niños con sus familias y garantizar que cuenten con el apoyo legal que necesitan”.

“Esta nueva división le dará al Departamento un mecanismo adicional para brindar apoyo legal directo a estos niños mientras servidores públicos dedicados trabajan las 24 horas del día para reunirlos de manera segura con sus familias”, señaló el departamento en un breve comunicado a The Associated Press. No respondió preguntas adicionales, entre ellas si seguirá contratando a grupos no gubernamentales para la representación legal o cuándo se tiene previsto que esta nueva división jurídica sea plenamente operativa. La medida parece sentar las bases para uno de los cambios más significativos desde que se garantizó la representación legal gratuita a niños migrantes no acompañados en 2008. La decisión se produce luego de que el gobierno rompió vínculos con el Acacia Center for Justice, una organización no gubernamental responsable de gestionar 24 mil casos y que tenía un contrato para proporcionar representación mediante una amplia red de proveedores de servicios legales. El cambio significa que los niños migrantes no tendrán un representante independiente que abogue por ellos y que no tenga un conflicto de interés, afirmó Shaina Aber, directora ejecutiva del Acacia Center. “Colocar la representación y los servicios legales de los niños dentro de la misma agencia que mantiene a los niños bajo custodia migratoria es un paso sin precedentes que no cumple con los estándares básicos de independencia del abogado”, sostuvo Aber. Esto “sólo le dará al HHS nuevas oportunidades para desatender los derechos y el bienestar de los niños”.

Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense, una organización sin fines de lucro que ofrece representación legal gratuita y servicios sociales a menores que llegaron sin la compañía de un adulto, calificó la creación del nuevo equipo jurídico como “parte de un patrón de ataques en los que ha incurrido este gobierno, en términos de socavar una representación enérgica de los niños no acompañados en sus procesos migratorios”. La nueva división trabajará de manera independiente de otras agencias gubernamentales que se ocupan de los menores, incluida la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de HHS, la cual es responsable de la custodia y el cuidado de los niños que llegan a Estados Unidos sin un padre o tutor legal. Existe cierto precedente de abogados pagados por el gobierno que defienden a clientes frente a fiscales del gobierno en tribunales civiles y militares, pero como abogados en casos penales y no en tribunales de inmigración. Pero Young destacó que el abogado del niño, el juez y los abogados del gobierno que buscan la deportación serán todos empleados federales. Los jueces son designados por el Departamento de Justicia y los fiscales trabajan en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

“Un abogado del gobierno que es empleado por el gobierno muy probablemente será entrenado y se le alentará a adoptar una postura de impulsar a que el menor acepte una salida voluntaria y abandone Estados Unidos, en lugar de presentar una representación completa de los hechos de su caso”. En medio de la incertidumbre, los niños han estado asistiendo últimamente a sus audiencias judiciales sin representación legal, afirman activistas. Americans for Immigrant Justice, otra organización sin fines de lucro que ofrece representación legal gratuita a niños inmigrantes no acompañados, indicó que ha sido difícil conseguir abogados para los menores desde que el gobierno suspendió el financiamiento a organizaciones de asistencia legal a través de Acacia el pasado 31 de julio. Sui Chung, directora ejecutiva del grupo, dijo que la necesidad de representación legal supera los recursos disponibles. “Negar asesoría legal a los más vulnerables entre nosotros —niños que ya han huido de traumas— es una ruptura fundamental de la igualdad que promete nuestra Constitución”, afirmó Chung. “Los niños merecen nuestra más sólida protección”. El gobierno otorgó recientemente un contrato con un valor potencial de hasta 244 millones de dólares a otra organización, Our Rescue. La transición a Our Rescue, que ha sido impugnada por Acacia, ha derivado en arreglos de corto plazo, incluido un contrato temporal con el Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes.