EU: 26 mil niños migrantes enfrentan juicio sin defensa legal

Unos 26 mil niños y niñas que llegaron solos a Estados Unidos deben defenderse por su cuenta en los tribunales migratorios. Esta crisis legal comenzó tras el vencimiento del contrato federal que financiaba a más de 100 organizaciones civiles encargadas de defender a menores vulnerables. Sin esta ayuda gratuita, miles de casos avanzan en las cortes sin que un profesional capacitado proteja los derechos de la infancia.

La falta de fondos federales obligó a las agrupaciones sin fines de lucro a despedir personal y reducir su cobertura. Organizaciones clave como Americans for Immigrant Justice reportaron la pérdida del 40 % de sus recursos económicos. Como consecuencia directa, el acceso a defensores capacitados disminuyó de forma drástica en todo el país.

HASTA EL 60% DE LOS MENORES MIGRANTES ACUDIÓ A SUS AUDIENCIAS JUDICIALES SIN LA COMPAÑÍA DE UN ABOGADO

Los datos del Vera Institute of Justice revelan que la falta de defensa legal ya afectaba a la mayoría antes del cierre de contratos. Durante 2025, casi dos tercios de los niños en procesos de expulsión no tuvieron un representante en la corte. El informe calcula que más de 425 mil menores resultaron impactados por la falta de asistencia jurídica.