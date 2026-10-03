EU: 26 mil niños migrantes enfrentan juicio sin defensa legal
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Cerca de 26 mil menores en E.U enfrentan juicios de deportación sin representación legal tras el fin de un financiamiento federal.
Unos 26 mil niños y niñas que llegaron solos a Estados Unidos deben defenderse por su cuenta en los tribunales migratorios. Esta crisis legal comenzó tras el vencimiento del contrato federal que financiaba a más de 100 organizaciones civiles encargadas de defender a menores vulnerables. Sin esta ayuda gratuita, miles de casos avanzan en las cortes sin que un profesional capacitado proteja los derechos de la infancia.
La falta de fondos federales obligó a las agrupaciones sin fines de lucro a despedir personal y reducir su cobertura. Organizaciones clave como Americans for Immigrant Justice reportaron la pérdida del 40 % de sus recursos económicos. Como consecuencia directa, el acceso a defensores capacitados disminuyó de forma drástica en todo el país.
HASTA EL 60% DE LOS MENORES MIGRANTES ACUDIÓ A SUS AUDIENCIAS JUDICIALES SIN LA COMPAÑÍA DE UN ABOGADO
Los datos del Vera Institute of Justice revelan que la falta de defensa legal ya afectaba a la mayoría antes del cierre de contratos. Durante 2025, casi dos tercios de los niños en procesos de expulsión no tuvieron un representante en la corte. El informe calcula que más de 425 mil menores resultaron impactados por la falta de asistencia jurídica.
LOS JUICIOS DE DEPORTACIÓN SE ACELERARON A SOLO DOS SEMANAS MIENTRAS EL TIEMPO EN ALBERGUES AUMENTÓ
Las reglas en los tribunales cambiaron para acelerar las expulsiones del país. Antes, los jueces otorgaban pausas de tres a seis meses para preparar una defensa sólida. Ahora, los plazos se redujeron a solo dos o tres semanas, mientras que los menores pasan hasta cuatro meses encerrados en albergues a la espera de un tutor.
MÁS DE 145 MIL NIÑOS CON CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE PERDIERON A SUS PADRES POR ARRESTOS DE MIGRACIÓN
Los operativos del gobierno estadounidense no solo afectan a quienes carecen de documentos. Un análisis del Brookings Institution confirma que las detenciones dejaron a 145 mil niños ciudadanos sin uno de sus padres y a 22 mil sin ambos. Esta situación deja a miles de familias separadas y a menores sin un entorno seguro.