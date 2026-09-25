Prepara el Ejército de EU una posible acción militar en Cuba, según CBS News

La petición se encuadra en la planificación militar dirigida a Cuba, según explicaron varios funcionarios estadounidenses a la cadena estadounidense, pese a que el mensaje no contenía referencias directas a Cuba.

La Reserva del Ejército de Estados Unidos está estudiando si puede proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses, según esta información.

WASHINGTON- El Ejército de Estados Unidos se está preparando para una posible acción militar en torno a Cuba, según publica este viernes CBS News tras tener acceso a un mensaje interno.

El documento, fechado la semana pasada, llega en un momento de intensa presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre la isla caribeña.

Aunque no se especifica cuántas tropas serían necesarias ni consta que ninguna unidad haya recibido órdenes de despliegue, el mensaje sí pide a los comandos subordinados información sobre la disponibilidad de seis unidades que estarían bajo la autoridad del Comando Sur de los Estados Unidos y que se necesitarían en “90 a 120 días”.

Entre las unidades se encuentra un batallón de apoyo logístico de combate especializado en la coordinación de la logística, como el transporte, el mantenimiento, el combustible y las necesidades de suministro, junto con un batallón de ingenieros.

El documento también contempla la creación de una brigada médica para comandar y coordinar las unidades médicas.

Según CBS, un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos declaró que, pese a que no dan detalles de sus operaciones por seguridad, esta unidad “se coordina continuamente con la Fuerza Conjunta para evaluar diversos requisitos potenciales en su área de responsabilidad en apoyo de las misiones asignadas”.

El último desencuentro entre Trump y las autoridades de las isla llegaron esta semana en la Asamblea General de la ONU cuando la delegación cubana abandonó la sala cuando el mandatario estadounidense afirmó que Cuba es “un estado fallido”.

”Es un Estado que ha fracasado por completo. Está fracasando como nunca antes y acabará cayendo”, declaró Trump que afirmó que su Administración “busca un cambio fundamental en Cuba” y que, según dijo, está liderando su secretario de Estado, Marco Rubio.