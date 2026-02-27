Presidirá Melania Trump la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, siendo un hito para una primera dama

NACIONES UNIDAS- Cuando la primera dama, esposa del mandatario estadounidense Donald Trump tome asiento en la silla del presidente el próximo lunes por la tarde, “será la primera vez que una primera dama, o un primer caballero, para el caso, haya presidido una reunión del Consejo de Seguridad”, precisó el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

En el mes de marzo Estados Unidos asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, conformado por 15 miembros. La oficina de la primera dama detalló que la reunión que va a presidir “destacará el papel de la educación en el avance de la tolerancia y la paz mundial”.

Por su parte, Melania Trump convertido a los niños que viven en zonas de conflicto en uno de sus temas fundamentales; por ejemplo, el año pasado escribió una carta dirigida al presidente ruso Vladímir Putin antes de que se llevara una cumbre con Trump y posteriormente dio a conocer que el gracias a este esfuerzo había posibilitado que un grupo de niños que fueron desplazados por la guerra entre Rusia y Ucrania se reuniera con sus familias de nuevo.

Todo esto ocurre en momentos en que Trump ha criticado a las Naciones Unidas, asegurando en repetidas ocasiones que el órgano mundial no ha estado a la altura de su potencial. Ha retirado a Estados Unidos de varios organismos de la ONU, entre ellos la Organización Mundial de la Salud y la agencia cultural UNESCO, al tiempo que recortó fondos a decenas de otros.

TRUMP VS LA ONU

Actualmente, Estados Unidos también le debe a Naciones Unidas miles de millones de dólares. Hasta principios de este mes, el gobierno de Trump no había hecho el pago de sus cuotas obligatorias para el presupuesto operativo regular del organismo para 2025 ni tampoco para este año. Si bien, sufragó 160 millones de dólares, es decir, cerca del 4% de los casi 4 mil millones de dólares que adeuda en total, incluyendo los que son corresponden a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.

Ante esta situación, António Guterres, quien es el secretario general de la ONU, advirtió a finales del mes pasado que las Naciones Unidas se enfrenta a un “colapso financiero inminente” a no ser que se reformen sus normas financieras o que todos los países que son miembros liquen sus cuotas, siendo este un mensaje dirigido a Estados Unidos.

Así mismo, Trump provocó inquietud entre aliados derivado por sus ambiciones de que la Junta de Paz, recientemente creada, tenga un papel en otros conflictos globales más allá de Gaza y que eludirían al Consejo de Seguridad de la ONU.

Durante la que fue la primera reunión de la Junta de Paz, Trump aseveró la semana pasada que “vamos a asegurarnos de que Naciones Unidas sea viable” y “creo que con el tiempo estará a la altura de su potencial”. Añadió: “Algún día, yo no estaré aquí; Naciones Unidas sí”, concluyó el presidente de Estados Unidos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE MELANINA TRUMP PRESIDA EL CONSEJO DE SEGURIDAD?

En lo que tiene que ver con la importancia de que Melania Trump presida la reunión del Consejo de Seguridad, Dujarric considera este hecho como “una señal de la importancia que Estados Unidos le da al Consejo de Seguridad y al tema”.

Esto es porque cualquier país que tenga la presidencia del consejo durante el mes tiene la oportunidad de poder elegir el tema de algunas reuniones.

Por último, Dujarric explicó que la directora de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, dará a conocer al Consejo de Seguridad a nombre del secretario general en la reunión del lunes, presidida por la primera dama estadounidense y titulada oficialmente “Niños, tecnología y educación en conflictos”.

Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.