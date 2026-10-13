Presume EU de un alto el fuego ‘duradero’ en Gaza por el aniversario de su plan de paz

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    Presume EU de un alto el fuego ‘duradero’ en Gaza por el aniversario de su plan de paz
    Palestinos lloran sobre el cuerpo de Izz al-Din Barhoum, de 22 años, un miliciano de la Yihad Islámica que murió por ataques israelíes, en su funeral en el Hospital Nasser de Jan Yunis, Franja de Gaza. AP/Abdel Kareem Hana

Al menos 1,470 palestinos han muerto y más de 5,180 han resultado heridos desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025

WASHINGTON- El Gobierno de Estados Unidos presumió este martes de que su plan de paz para la Franja de Gaza, firmado en Sharm el-Sheikh (Egipto) hace justo un año, permitió un alto el fuego “duradero” como parte de una serie de “logros destacables” que se atribuyen.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió también como resultado de la mediación estadounidense el regreso de todos los rehenes, “tanto vivos como fallecidos”, el establecimiento de la Junta de Paz y de una “Administración tecnocrática palestina” para dirigir Gaza.

Además, afirmó que la ayuda humanitaria se incrementó con el objetivo de que el apoyo humanitario llegue a más palestinos y dijo que ha disminuido “el robo de ayuda por parte de Hamás.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/alto-el-fuego-mediado-por-eu-debia-acabar-la-guerra-en-gaza-un-ano-despues-esta-estancado-FC24048973

Para la Administración Trump, los logros que se atribuyen “representan solo el principio” porque reconstruir Gaza será un proceso “arduo” de varios años, cuya implementación será “difícil”, pero que progresa para eliminar la presencia del grupo Hamás y que Israel pueda tener una “genuina y duradera paz”.

Israel y el movimiento islamista palestino Hamás acordaron el pasado 9 de octubre de 2025 la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, que incluía la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes, siguiendo el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al menos 1,470 palestinos han muerto y más de 5,180 han resultado heridos desde el alto el fuego del 11 de octubre de 2025. En ese periodo se han recuperado además 836 cuerpos de entre los escombros.

Desde que comenzó la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023 - tras los ataques de Hamás contra Israel-, la cifra de fallecidos por fuego israelí llega a los 74,377, con 175,398 heridos, en lo que ONG internacionales e israelíes y una comisión independiente de la ONU han calificado de “genocidio”.

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