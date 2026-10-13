Presume EU de un alto el fuego ‘duradero’ en Gaza por el aniversario de su plan de paz

WASHINGTON- El Gobierno de Estados Unidos presumió este martes de que su plan de paz para la Franja de Gaza, firmado en Sharm el-Sheikh (Egipto) hace justo un año, permitió un alto el fuego “duradero” como parte de una serie de “logros destacables” que se atribuyen.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió también como resultado de la mediación estadounidense el regreso de todos los rehenes, “tanto vivos como fallecidos”, el establecimiento de la Junta de Paz y de una “Administración tecnocrática palestina” para dirigir Gaza.

Además, afirmó que la ayuda humanitaria se incrementó con el objetivo de que el apoyo humanitario llegue a más palestinos y dijo que ha disminuido “el robo de ayuda por parte de Hamás.