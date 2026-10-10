Alto el fuego mediado por EU debía acabar la guerra en Gaza; un año después, está estancado

GAZA- Ha pasado un año desde que un acuerdo de alto el fuego negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aliados árabes prometió poner fin a la guerra en Gaza, pero Israel sigue lanza ataques mortales sobre el devastado territorio. El acuerdo frenó las principales operaciones militares, liberó a todos los rehenes que seguían en el sitiado enclave palestino y aumentó el acceso a la ayuda humanitaria. Pero no ha cumplido las promesas de una nueva administración palestina respaldada por fuerzas internacionales, el desarme de Hamás y el fin del control israelí sobre más de la mitad del territorio. Casi nada se ha reconstruido. Israel ha condicionado cualquier avance en las demás cuestiones al desarme total de Hamás, mientras que el grupo insurgente, y la Casa Blanca, sostienen que deberían ocurrir de forma simultánea. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, endureció su postura durante el verano, desafiando abiertamente a Trump, su aliado más importante, antes de las elecciones generales que se celebrarán a final de mes en el país.

Las disputas han dejado en el limbo a los dos millones de palestinos de Gaza. La mayoría se refugia en asentamientos de tiendas de campaña infestados de roedores, entre los escombros de sus antiguos vecindarios o en edificios dañados por la guerra en riesgo de derrumbe. En la zona de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, la familia de Abdullah Abu Zubaida vive en un refugio improvisado construido con los restos de su casa. “Cuando comenzó el alto el fuego el pasado octubre, esperábamos que la guerra se detuviera, que cesaran los asesinatos y que entrara la ayuda”, dijo Abu Zubaida. Nada de eso ha ocurrido.

Para Ne’man Abu Jarad y su familia, desplazados desde Beit Lahia, en el norte del territorio, a la ciudad sureña de Jan Yunis, la tregua tampoco ha abierto un camino claro para su regreso a casa. La familia, con sus cinco hijas, sigue viviendo en tiendas. “El alto el fuego es meramente nominal, tinta sobre papel”, manifestó Abu Jarad. ÉXITOS INICIALES ALENTARON ESPERANZAS DE PONER FIN A LA GUERRA El acuerdo de alto el fuego de 20 puntos, alcanzado tras meses de negociaciones bajo los gobiernos del expresidente Joe Biden y de Trump, puso fin a las principales operaciones militares y condujo al regreso a Israel de todos los rehenes capturados en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que provocó la guerra. Insurgentes encabezados por Hamás mataron ese día a unas 1,200 personas y tomaron como rehenes a otras 251. Israel respondió con bombardeos masivos y una invasión terrestre que se ha cobrado la vida de más de 74 mil palestinos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, mantiene registros detallados y agencias de Naciones Unidas y expertos independientes consideran, por lo general, que es una fuente fiable. Aunque su conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, sostiene que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de los muertos. Tras anunciarse el acuerdo, Trump hizo un llamado a una nueva era de armonía en Oriente Medio. “Tenemos una oportunidad única en la vida para dejar atrás las viejas disputas y los odios amargos”, manifestó el presidente estadounidense en una cumbre para conmemorar el pacto. EL ACUERDO CONTEMPLA MUCHO MÁS El pacto establecía que Hamás cediese el poder a un comité de administradores palestinos seleccionados por la Junta de Paz, un nuevo organismo presidido por Trump para implementar el alto el fuego. Los insurgentes disolvieron oficialmente su gobierno en julio, pero dejaron intacta la administración civil y siguen siendo la fuerza dominante en aproximadamente el 40% del territorio que no está controlado por el ejército israelí. Israel, por su parte, ha impedido que el nuevo gobierno palestino entre a la Franja a través de Egipto.