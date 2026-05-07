Primer año del papado de León XIV en la era de la IA

CIUDAD DEL VATICANO- A Robert Prevost le toca ser el pontífice de un mundo cada vez más crispado y polarizado, que afronta un cambio de época. Es un papa para tiempos difíciles, cuyo pontificado está llamado a marcar una nueva etapa en la historia de la Iglesia, según el análisis del vaticanista Juan Vicente Boo (@juanvicenteboo) al cumplirse un año de la llegada de León XIV a la sede de Pedro. Prevost, el primer Pontífice estadounidense de la historia, fue elegido el 8 de mayo de 2025, como el sucesor número 267º de Pedro, y el comienzo de su Pontificado, como Papa León XIV, se fecha oficialmente el 18 de mayo de ese mismo año, con una misa inaugural o de inicio del ministerio petrino, en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

Juan Vicente Boo (La Coruña, España, 1954), corresponsal del diario español ABC en el Vaticano desde hace más de 23 años, autor de ‘El Papa de la alegría’ y ‘Descifrando el Vaticano’, acompañó a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en más de sesenta viajes, y se le considera como uno de los vaticanistas más importantes de los últimos años. UN PAPA ANTE UNA MUTACIÓN HITÓRICA En su último libro, ‘León XIV: el Papa de la nueva era’, Boo analiza la figura del actual pontífice, como hombre y papa: “quién es, de dónde viene, cómo piensa y cómo está orientando su pontificado ante los grandes desafíos del siglo XXI”. Para León XIV, la IA afecta al alma de la época: cómo pensamos, nos relacionamos, distinguimos la verdad de la mentira, educamos a los jóvenes, trabajamos, rezamos, decidimos y cómo preservamos la libertad, de acuerdo con este vaticanista. Boo explora en su libro las posibles soluciones que podría aplicar León XIV en “un mundo que afronta un cambio de época”, y considera que el papa “está elaborando una nueva doctrina social para la revolución digital: una ‘Rerum novarum 2.0’ para el siglo XXI”, es decir una nueva versión, adaptada a los retos actuales, de la primera encíclica social de la Iglesia, publicada en 1891. Si con su encíclica ‘Rerum novarum’, León XIII “respondió a los desequilibrios de la primera Revolución Industrial, León XIV aparece como el papa llamado a responder a los desafíos de la Revolución Digital y de la Inteligencia Artificial, cuyo impacto antropológico será infinitamente mayor”, argumenta.

Boo plantea que el pontificado de León XIV puede leerse como una especie de ‘Rerum novarum 2.0’: una nueva reflexión social cristiana para un mundo dominado por algoritmos, plataformas, chatbots afectivos, datos, redes sociales, ‘deepfakes’ (contenidos ultrafalsos), adicciones digitales, manipulación emocional, pérdida de atención y concentración de poder en manos de grandes compañías tecnológicas. LA IA, UNA ESPADA DE DOBLE FILO A juicio de Boo, el papa es alguien que entiende las posibilidades y peligros de la tecnología, y cuya preocupación central es “qué idea de ser humano está construyendo la era digital y cómo proteger la dignidad, la libertad interior, el pensamiento crítico y la capacidad de relación”. El autor recoge una advertencia de León XIV: “la pregunta decisiva no es qué puede hacer la IA, sino qué tipo de humanidad produce una sociedad que delega su pensamiento, sus vínculos y su discernimiento en sistemas opacos”.

Boo recoge la preocupación papal por una sociedad en la que se multiplican las conexiones, pero se debilitan los vínculos reales; se nos bombardea con imágenes y mensajes que provocan emociones contradictorias, y los chatbots de IA pueden convertirse en un remedio falso contra la soledad, ya que parecen acompañar, pero pueden encerrar más a la persona en sí misma. Este autor presenta a algoritmos, como “fuerzas invisibles capaces de condicionar lo que vemos, sentimos y pensamos a beneficio de las mayores empresas del mundo”. EL VATICANO Y LA “ALGORÉTICA” Por eso, “el Vaticano continúa trabajando en la ‘algorética’ o ética de los algoritmos, con la premisa fundamental de que toda reflexión sobre la tecnología debe centrarse en la persona”, señala. “En 2024, el papa Francisco intervino con un discurso sobre la IA en la cumbre del grupo G7 en Italia. A esas alturas el Vaticano había avanzado bastante en el terreno de la ‘algorética’, advirtiendo que los algoritmos no pueden ser manipuladores ni completamente opacos a las autoridades, sobre todo cuando promueven adicciones de adolescentes y jóvenes”, precisa.

En esa línea, describe a León XIV como “una voz moral que advierte contra la sustitución de la realidad por estímulos digitales, contra la soledad enmascarada de hiperconexión y contra el uso de la IA para simular vínculos humanos”. Este vaticanista ve a León XIV como el papa llamado a interpretar una mutación histórica, impulsada por la revolución digital y la IA, así como por las guerras, las autocracias, la soledad, la desinformación y la crisis de sentido”. Boo explica que “Prevost conoce las redes desde dentro, entendiendo tanto sus posibilidades como sus peligros”. Es un papa que ejerce una lectura cristiana y humanista de los daños de la hiperconexión y quiere dar una respuesta moral, social y espiritual a la era de la IA, en su opinión. UN OBSERVADOR INTERESADO E INFORMADO El papa sabe que la IA puede abrir posibilidades extraordinarias pero le preocupa que la tecnología, en lugar de seguir siendo un instrumento, se convierta en una fuerza que redefina al ser humano, capture su atención, manipule sus emociones o condicione su libertad interior y deteriore sus relaciones, apunta. Como licenciado en Matemáticas por la Villanova University de Filadelfia y alguien al que siempre le ha gustado la informática e incluso hacer páginas web, la visión que tiene León XIV de la IA es la de “un observador interesado e informado”, señala Boo en una entrevista con EFE. “En los últimos cinco o seis años, Prevost ha seguido todo el análisis antropológico y teológico del Vaticano bajo el impulso de Francisco, tanto en las Pontificias Academias como en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe”, puntualiza. UN HOMBRE CARGADO DE SIGNIFICADO Destaca que “a los dos días de su elección Prevost manifestó que tomaba el mismo nombre que León XIII, el Papa de la encíclica Rerum novarum (1891), como respuesta a los desajustes laborales de la revolución industrial”.