Primer año del papado de León XIV en la era de la IA
Uno de los mayores retos que enfrenta el pontífice, que cumple su primer año de pontificado, es orientar espiritualmente a una humanidad desbordada por la revolución digital y los múltiples efectos de la IA
CIUDAD DEL VATICANO- A Robert Prevost le toca ser el pontífice de un mundo cada vez más crispado y polarizado, que afronta un cambio de época. Es un papa para tiempos difíciles, cuyo pontificado está llamado a marcar una nueva etapa en la historia de la Iglesia, según el análisis del vaticanista Juan Vicente Boo (@juanvicenteboo) al cumplirse un año de la llegada de León XIV a la sede de Pedro.
Prevost, el primer Pontífice estadounidense de la historia, fue elegido el 8 de mayo de 2025, como el sucesor número 267º de Pedro, y el comienzo de su Pontificado, como Papa León XIV, se fecha oficialmente el 18 de mayo de ese mismo año, con una misa inaugural o de inicio del ministerio petrino, en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.
Juan Vicente Boo (La Coruña, España, 1954), corresponsal del diario español ABC en el Vaticano desde hace más de 23 años, autor de ‘El Papa de la alegría’ y ‘Descifrando el Vaticano’, acompañó a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en más de sesenta viajes, y se le considera como uno de los vaticanistas más importantes de los últimos años.
UN PAPA ANTE UNA MUTACIÓN HITÓRICA
En su último libro, ‘León XIV: el Papa de la nueva era’, Boo analiza la figura del actual pontífice, como hombre y papa: “quién es, de dónde viene, cómo piensa y cómo está orientando su pontificado ante los grandes desafíos del siglo XXI”.
Para León XIV, la IA afecta al alma de la época: cómo pensamos, nos relacionamos, distinguimos la verdad de la mentira, educamos a los jóvenes, trabajamos, rezamos, decidimos y cómo preservamos la libertad, de acuerdo con este vaticanista.
Boo explora en su libro las posibles soluciones que podría aplicar León XIV en “un mundo que afronta un cambio de época”, y considera que el papa “está elaborando una nueva doctrina social para la revolución digital: una ‘Rerum novarum 2.0’ para el siglo XXI”, es decir una nueva versión, adaptada a los retos actuales, de la primera encíclica social de la Iglesia, publicada en 1891.
Si con su encíclica ‘Rerum novarum’, León XIII “respondió a los desequilibrios de la primera Revolución Industrial, León XIV aparece como el papa llamado a responder a los desafíos de la Revolución Digital y de la Inteligencia Artificial, cuyo impacto antropológico será infinitamente mayor”, argumenta.
Boo plantea que el pontificado de León XIV puede leerse como una especie de ‘Rerum novarum 2.0’: una nueva reflexión social cristiana para un mundo dominado por algoritmos, plataformas, chatbots afectivos, datos, redes sociales, ‘deepfakes’ (contenidos ultrafalsos), adicciones digitales, manipulación emocional, pérdida de atención y concentración de poder en manos de grandes compañías tecnológicas.
LA IA, UNA ESPADA DE DOBLE FILO
A juicio de Boo, el papa es alguien que entiende las posibilidades y peligros de la tecnología, y cuya preocupación central es “qué idea de ser humano está construyendo la era digital y cómo proteger la dignidad, la libertad interior, el pensamiento crítico y la capacidad de relación”.
El autor recoge una advertencia de León XIV: “la pregunta decisiva no es qué puede hacer la IA, sino qué tipo de humanidad produce una sociedad que delega su pensamiento, sus vínculos y su discernimiento en sistemas opacos”.
Boo recoge la preocupación papal por una sociedad en la que se multiplican las conexiones, pero se debilitan los vínculos reales; se nos bombardea con imágenes y mensajes que provocan emociones contradictorias, y los chatbots de IA pueden convertirse en un remedio falso contra la soledad, ya que parecen acompañar, pero pueden encerrar más a la persona en sí misma.
Este autor presenta a algoritmos, como “fuerzas invisibles capaces de condicionar lo que vemos, sentimos y pensamos a beneficio de las mayores empresas del mundo”.
EL VATICANO Y LA “ALGORÉTICA”
Por eso, “el Vaticano continúa trabajando en la ‘algorética’ o ética de los algoritmos, con la premisa fundamental de que toda reflexión sobre la tecnología debe centrarse en la persona”, señala.
“En 2024, el papa Francisco intervino con un discurso sobre la IA en la cumbre del grupo G7 en Italia. A esas alturas el Vaticano había avanzado bastante en el terreno de la ‘algorética’, advirtiendo que los algoritmos no pueden ser manipuladores ni completamente opacos a las autoridades, sobre todo cuando promueven adicciones de adolescentes y jóvenes”, precisa.
En esa línea, describe a León XIV como “una voz moral que
advierte contra la sustitución de la realidad por estímulos digitales, contra la soledad enmascarada de hiperconexión y contra el uso de la IA para simular vínculos humanos”.
Este vaticanista ve a León XIV como el papa llamado a interpretar una mutación histórica, impulsada por la revolución digital y la IA, así como por las guerras, las autocracias, la soledad, la desinformación y la crisis de sentido”.
Boo explica que “Prevost conoce las redes desde dentro, entendiendo tanto sus posibilidades como sus peligros”.
Es un papa que ejerce una lectura cristiana y humanista de los daños de la hiperconexión y quiere dar una respuesta moral, social y espiritual a la era de la IA, en su opinión.
UN OBSERVADOR INTERESADO E INFORMADO
El papa sabe que la IA puede abrir posibilidades extraordinarias pero le preocupa que la tecnología, en lugar de seguir siendo un instrumento, se convierta en una fuerza que redefina al ser humano, capture su atención, manipule sus emociones o condicione su libertad interior y deteriore sus relaciones, apunta.
Como licenciado en Matemáticas por la Villanova University de Filadelfia y alguien al que siempre le ha gustado la informática e incluso hacer páginas web, la visión que tiene León XIV de la IA es la de “un observador interesado e informado”, señala Boo en una entrevista con EFE.
“En los últimos cinco o seis años, Prevost ha seguido todo el análisis antropológico y teológico del Vaticano bajo el impulso de Francisco, tanto en las Pontificias Academias como en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe”, puntualiza.
UN HOMBRE CARGADO DE SIGNIFICADO
Destaca que “a los dos días de su elección Prevost manifestó que tomaba el mismo nombre que León XIII, el Papa de la encíclica Rerum novarum (1891), como respuesta a los desajustes laborales de la revolución industrial”.
Hizo esto “con la intención de hacer ahora lo mismo ofreciendo una nueva entrega ‘de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la Inteligencia Artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo’”, añade.
“Su objetivo es evitar desequilibrios todavía mayores en estos tres terrenos”, apunta Boo.
Este vaticanista señala que León XIV “no es ‘tecnófobo’ ni se opone a la IA, cuyas ventajas prácticas reconoce, sino solo a la antropomorfización engañosa, la manipulación de los ciudadanos vulnerables mediante los `chatbots´ y a la manipulación de la realidad mediante imágenes y vídeos no identificados claramente como artificiales”.
El papa “ha alertado con frecuencia sobre el peligro de aislamiento y pérdida de pensamiento crítico que las redes y la IA están provocando”, enfatiza.
LA TECNOLOGÍA Y LA DIVINIDAD
A juicio del papa, uno de los principales retos que plantea la IA a la Iglesia es que “no se tome a esta tecnología como una especie de ‘nueva divinidad’ como la presentan algunos y que no se debilite la idea de que cada ser humano es imagen de Dios y por eso tiene una dignidad inviolable”, de acuerdo con Boo.
Otro reto que plantea la IA es que “no se empañe la percepción de Jesucristo como modelo y maestro, ni su mensaje de unidad de la familia humana, caridad respecto a los más débiles y necesitados”, entre otros.
“Como las IAs explotan todos los terrenos, hay ya muchas que permiten ‘chatear’ con Jesucristo, María de Nazaret, los apóstoles o Moisés”, explica.
“Naturalmente, es un fraude para ganar dinero apropiándose de los psicogramas de los usuarios. Daña sobre todo a los jóvenes y aumenta su aislamiento, mientras que el cristianismo valora y propone la relación interpersonal real”, enfatiza.
En otro plano, el papa ha alertado acerca del “peligro de que la omnipresencia comunicativa controlada por una docena de grandes empresas tecnológicas dañe el pluralismo y la democracia, pues la deriva autoritaria de los tecnoligarcas es clara, y el ‘neopaganismo tecno’ que promueven descaradamente algunos de ellos, también”, destaca Boo.
PRIMEROS Y PRÓXIMOS PASOS DE LEÓN XIV
“Desde el inicio de su pontificado, las intervenciones del papa sobre la IA han sido frecuentes y meditadas. La más sistemática hasta ahora es su mensaje sobre la IA de enero de 2026, ‘Cultivar voces y rostros humanos’”, señala Boo.
En ese documento, León XIV exhorta con fuerza a “no renunciar al pensamiento propio”, y a no dejarse engañar por la IA como “amiga omnisciente” ni por la “simulación de la realidad”, y
pide una reglamentación adecuada, tanto nacional como internacional, frente a los contenidos falsos, el fomento de las adicciones o la explotación de menores, detalla Boo.
Este vaticanista adelanta que “el panorama completo saldrá a la luz en su encíclica ‘Magnifica humanitas’, que será un punto de referencia mundial sobre la IA como la ‘Laudato si’ de Francisco lo fue respecto a la protección de la naturaleza, la ‘casa común’ frente al calentamiento global.
Después de la encíclica, León XIV continuará su magisterio en todos los foros relevantes, concluye Juan Vicente Boo.
DESTACADOS:
- León XIV es el papa llamado a responder a los desafíos de las redes sociales, los algoritmos, la IA, los contenidos ultrafalsos, los chatbots, la manipulación emocional y la concentración de poder que ejercen las grandes firmas tecnológicas, explica Juan Vicente Boo, experto de referencia en asuntos vaticanos.
- Robert Prevost, el primer pontífice estadounidense de la historia, matemático, teólogo y jurista, ha llegado a la sede de Pedro en un momento de profunda incertidumbre, marcado por la inestabilidad global, la pérdida de referentes y una revolución digital de consecuencias imprevisibles, según Boo.
- Si al papa León XIII le tocó responder a los desequilibrios de la primera Revolución Industrial, a León XIV le toca responder a una Revolución Digital cuyo impacto antropológico será infinitamente mayor, al afectar el concepto mismo de ser humano, así como su dignidad y libertad interior, asegura Boo.
Por Ricardo Segura EFE-Reportajes.