En su viaje a España, León XIV inaugurará una torre de la Sagrada Familia y se reunirá con migrantes

CIUDAD DEL VATICANO- El papa León XIV inaugurará la imponente torre central de la famosa basílica barcelonesa de la Sagrada Familia cuando visite España el próximo mes, en un viaje de una semana que también lo llevará a un centro de acogida de migrantes en las islas Canarias, informó el Vaticano el miércoles. La visita del 6 al 12 de junio llevará primero a León a Madrid para reunirse con el gobierno, el Congreso de los Diputados y el rey Felipe VI y la reina Letizia. También presidirá una vigilia de oración con jóvenes que recordará la última vez que un papa visitó España: 2011, cuando Madrid acogió la Jornada Mundial de la Juventud con el papa Benedicto XVI.

En Barcelona, León estará presente el 10 de junio para conmemorar el centenario de la muerte del arquitecto catalán Antoni Gaudí, quien diseñó la Sagrada Familia, la iglesia más alta del mundo. El pontífice celebrará una misa vespertina en la basílica e inaugurará su torre de Jesucristo, la elevada pieza central que se colocó en su lugar en febrero. La torre llevó a la Sagrada Familia a su altura máxima, 172,5 metros (566 pies) sobre Barcelona, pero el edificio aún está lejos de estar terminado. Cuando Benedicto visitó España en 2010, consagró la basílica, y cuando León la visite todavía quedará trabajo pendiente: Gaudí está en camino hacia una posible santidad, pero no será canonizado durante el viaje del papa, señalaron el miércoles los obispos de España. El jefe de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Valladolid Luis Argüello, destacó como particularmente significativo el discurso previsto de León ante el Parlamento durante su estancia en España. Solo en raras ocasiones los papas se dirigen a legislaturas extranjeras, y los discursos a menudo terminan entre los más destacados de un pontificado. “Me parece de una importancia grande”, dijo Argüello, porque el Parlamento, como “sede de la soberanía nacional (...) precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática”. Cumpliendo el deseo del papa Francisco En muchos sentidos, León cumple el deseo de su predecesor inmediato, el papa Francisco, al visitar las Canarias, el archipiélago español frente al noroeste de África que es la principal puerta de entrada para migrantes de África que ingresan a España.

Francisco había hecho del acercamiento a migrantes y refugiados un sello distintivo de su pontificado, y León ha seguido esa línea al exigir un trato digno para los migrantes, especialmente en su Estados Unidos natal. El difunto papa argentino había planeado visitar las Islas Canarias, aun mientras se mantenía alejado de la España peninsular durante todo su pontificado de 12 años, ya que priorizaba destinos más pequeños lejos de los centros del catolicismo tradicional. El gobierno español, encabezado por el socialista Pedro Sánchez, ha defendido la inmigración legal en un momento en que muchos gobiernos de Europa intentan reducir la llegada de migrantes y aumentar las deportaciones. La nación ibérica de 50 millones de habitantes ha puesto en marcha una medida de amnistía migratoria que busca legalizar la situación de un estimado de medio millón de personas que, según el gobierno, viven en España sin autorización. Los partidos conservadores de la oposición han criticado la estrategia, en especial el partido de extrema derecha Vox, que ha descrito el impulso de legalización como un “ataque a nuestra identidad”. Pero el gobierno izquierdista español ha afirmado que la medida cuenta con el respaldo de una amplia coalición que incluye a la Iglesia católica y a muchos líderes empresariales españoles. La población de España está envejeciendo, y Sánchez ha reiterado que España necesita más trabajadores para sostener su economía en crecimiento y contribuir a la seguridad social. La población de España incluye ahora alrededor de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, o una de cada cinco personas. Muchos provienen de América Latina y África. Dos días en las Islas Canarias León se reunirá con organizaciones que trabajan con migrantes en Las Palmas, Canarias. Al día siguiente se reunirá con migrantes en un centro de acogida en Tenerife y, por separado, con grupos españoles que trabajan con ellos. Las islas Canarias están a unos 105 kilómetros (65 millas) del punto más cercano de África, pero para evitar a las fuerzas de seguridad, muchos migrantes intentan travesías más largas que pueden durar días o semanas. Las islas han sido durante décadas un trampolín para migrantes que intentan llegar a Europa desde África occidental y Marruecos. Las llegadas alcanzaron su punto máximo en 2024 con casi 47.000 personas, según estadísticas del Ministerio del Interior de España. Tras presiones y acuerdos entre la Unión Europea, España y los gobiernos de Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, las llegadas han caído de forma drástica, con poco más de 2 mil migrantes desembarcando en Canarias en los primeros cuatro meses de 2026. Unas semanas después de que León visite las Islas Canarias, el primer papa de la historia nacido en Estados Unidos viajará el 4 de julio al principal punto de entrada de migrantes a Europa, la isla italiana de Lampedusa, en Sicilia, para reunirse allí con migrantes. Ese mismo día, Estados Unidos celebra el 250mo aniversario de su independencia.

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