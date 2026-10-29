Prohibir el foie-gras o elegir un arma oficial, las otras votaciones de las elecciones intermedias en EU

WASHINGTON- Los estadounidenses no solo tendrán que elegir a algunos de los principales cargos políticos del país en las elecciones de medio mandato de la semana que viene, también un total de 145 iniciativas estarán repartidas por las papeletas de 39 estados para que los ciudadanos decidan si entran o no en vigor. Entre ellas está la iniciativa 86 en Washington, DC, que propone prohibir la venta, distribución o importación de ‘foie-gras’ si este proviene de patos o gansos que hayan sido sometidos a alimentación forzada mediante la introducción de tubos en la garganta de las aves para que ingieran más cantidad y agrandar así sus hígados. A favor de esta propuesta se posicionaron diferentes organizaciones animalistas como ‘Voters for Animal Rights’ (votantes por los derechos de los animales), pero se enfrentan al gremio de la restauración del distrito, entre los que se encuentra el cocinero español José Andrés, quien se posicionó en contra tras considerar que existen otras cuestiones más relevantes.

También destaca la iniciativa para que los ciudadanos de Idaho decidan cuál es el arma oficial del Estado con un rifle para cazadores de ciervos, un revólver clásico, un fusil o una pistola semiautomática entre las opciones a elegir. Además, en Alabama, una enmienda propone cambiar la constitución del Estado para que todas las escuelas públicas de primaria y secundaria reciten el juramento a la bandera al comenzar cada jornada y que se permita la oración iniciada y dirigida por los propios alumnos. Propuestas para eliminar o subir impuestos Entre todas las iniciativas que se votan hay algunas de temática económica, como la enmienda número siete a la Constitución de Missouri para crear un fondo de inversión público permanente que recibirá dinero estatal y de donaciones. Sería el tesorero estatal quien tendría que invertirlo en fondos cotizados ligados al índice S&P 500 y solo se podría retirar cada año hasta el 3 % de su valor medio de mercado y únicamente cuando los rendimientos bastaran para sustituir un impuesto concreto. En contraposición, una iniciativa ciudadana en California impondría, en caso de salir adelante, un impuesto único del 5 % sobre el patrimonio acumulado de multimillonarios para financiar programas estatales de salud, educación y soporte alimentario.

Los votantes podrán decidir si aplican un nuevo impuesto progresivo a la renta de personas y empresas cuya recaudación se destine a educación, salud y cuidado infantil mediante una cuenta con informe público anual y auditoría estatal. Algunos estados decidirán sobre ampliar o restringir el aborto Además, Idaho, Nevada y Virginia votarán sobre proteger el aborto y Missouri para restringirlo, después de que el Tribunal Supremo anulara en 2022 la sentencia Roe contra Wade, que reconocía que el derecho constitucional a la privacidad protegía la decisión de las mujeres, y devolvió la competencia a los estados. Se trata de enmiendas constitucionales en Nevada y Virginia, y una iniciativa ciudadana en Idaho que fijaría la interrupción voluntaria del embarazo por ley, por lo que el legislativo adquiriría la capacidad para modificarla por mayoría. Los nevadenses ya la aprobaron en 2024 con casi el 65 % de los votos y deben ratificarla, pero el aborto es legal allí hasta las 24 semanas, mientras que en Idaho está prohibido salvo excepciones. En Virginia, la propuesta protegería las decisiones que se tomen sobre embarazo y anticoncepción, con posibles restricciones en el tercer trimestre pero, en Missouri, la Enmienda 3 derogaría la reforma de 2024 y prohibiría el aborto, con excepciones por violación, incesto, emergencias y anomalías fetales, además de ciertos procedimientos de transición de género a menores.