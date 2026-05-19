Propone Trump a Xi unir fuerzas junto a Putin contra la Corte Penal Internacional, dice el Financial Times

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Propone Trump a Xi unir fuerzas junto a Putin contra la Corte Penal Internacional, dice el Financial Times
    En la imagen, exterior del edificio sede de la Corte Penal Internacional (CPI). EFE/Robin Utrecht

Ninguno de los tres países, Estados Unidos, China y Rusia, reconocen la autoridad de la CPI y su jurisdicción sobre la de los Estados nacionales

LONDRES- El presidente estadounidense Donald Trump sugirió la semana pasada a su homólogo chino Xi Jinping unir sus fuerzas junto al presidente ruso Vladímir Putin en contra de la Corte Penal Internacional (CPI), asegura este martes el diario británico ‘Financial Times’.

Citando “fuentes familiarizadas con estas conversaciones”, el rotativo afirma que este fue uno de los temas que surgieron en la visita de Donald Trump a China la pasada semana, en la que ambos mantuvieron una larga entrevista a puerta cerrada en Pekín.

https://vanguardia.com.mx/noticias/los-crimenes-de-guerra-que-ha-cometido-putin-segun-ucrania-KC6712095

La Casa Blanca se ha negado a comentar este extremo, según el FT, que no da más detalles sobre esta propuesta de Trump ni sobre cómo fue acogida por el dirigente chino.

Ninguno de los tres países, Estados Unidos, China y Rusia, reconocen la autoridad de la CPI y su jurisdicción sobre la de los Estados nacionales.

Con todo, la oposición de EE.UU. y de Rusia es más frontal que la de China, que si bien niega a ese tribunal con sede en La Haya jurisdicción sobre el territorio chino, ha apoyado su actividad en otros conflictos, como en Libia o Sudán.

La CPI emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente Putin por su responsabilidad en “crímenes de guerra” en Ucrania. Eso no le ha evitado realizar numerosos viajes desde esa fecha, principalmente a países de la órbita soviética, pero también a EE.UU. (Alaska), China o India, todos ellos en 2025. Ninguno de los tres reconoce a ese tribunal.

En cuanto a Estados Unidos, nunca un Gobierno -ni demócrata ni republicano- ha reconocido al también conocido como Tribunal Penal Internacional (TPI).

Sin embargo, la animosidad del actual presidente Trump contra el tribunal ha escalado varios enteros al imponer sanciones económicas y restricciones de viaje contra el fiscal Karim Khan, alegando que la corte ha emprendido “acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y su estrecho aliado Israel”, según la orden presidencial de febrero de 2025.

La CPI es uno de los pilares del orden mundial que Trump se ha empeñado en desacreditar desde su regreso al poder en este segundo mandato, junto a la ONU y sus distintas agencias o acuerdos (como los acuerdos climáticos de París).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Tribunales
Jueces

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Morena: autodestrucción

Morena: autodestrucción
true

Seguirá la escalada contra Morena

Especialistas del sector advierten que para frenar el alza en las pólizas no basta con regular a las aseguradoras, sino que se requiere una reforma integral al sistema privado.

Prevén aumento a inflación médica del 10.3% en México; expertos exigen reforma integral
Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, fue detenida en Uruapan por presuntos vínculos con el CJNG y el caso Carlos Manzo Rodríguez.

Detienen a Wendy Fabiola ‘N’, alias ‘La Tía’, por presunto vínculo con asesinato de Carlos Manzo en Uruapan
“Este contenido se produjo con Gemini, en un proceso de mentoría con la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales, una iniciativa de Factual y Google News Initiative.”

¿Cómo realizar transferencias bancarias desde la app del Banco del Bienestar?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados
Ruthi San relató el impacto del asesinato de su hermano Habib Juárez, ocurrido en Tuxpan, Veracruz, mientras conducía un taxi.

Influencer Ruthi San confirma asesinato de su hermano en Tuxpán, Veracruz, y rompe el silencio
El Mundial 2026 marca el cierre internacional de algunas de las máximas leyendas del fútbol moderno, futbolistas que marcaron una época y que podrían disputar su último Mundial.

Messi, CR7 y Ochoa... Estas son las estrellas que jugarán su último Mundial en 2026