La OTAN lanza operación Centinela Ártico para fortalecer seguridad en la región

BRUSELAS.- La OTAN ha puesto en marcha un nuevo esfuerzo militar denominado Centinela Ártico, cuyo objetivo es mejorar la seguridad en el extremo norte del planeta.

Inicialmente, Centinela Ártico, enfureció tanto a Trump que amenazó con imponer aranceles a los aliados que participaran y los ejercicios de Respuesta Fría de Noruega.

La operación enfocada en fortalecer la seguridad en el Ártico, en medio de tensiones sobre Groenlandia tras las declaraciones del presidente Trump.

El programa Centinela Ártico servirá inicialmente como el nombre que la OTAN dará a los ejercicios militares nacionales en la región, que incluyen la Resistencia Ártica de Dinamarca y los ejercicios de Respuesta Fría de Noruega. Sin embargo, es importante destacar que no se prevé un despliegue permanente de tropas bajo la bandera de la OTAN en esta área.

De acuerdo a lo que se informó el papel de la OTAN en esta serie de actividades militares, que se coordinarán a través de su sede en Estados Unidos en Norfolk, Virginia, que busca contrarrestar la influencia rusa y china en esa región que abarca a Groenlandia.

El comandante de la OTAN en Europa, el general de la Fuerza Aérea estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó que se aprovechará la fuerza de la OTAN para proteger “nuestro territorio y asegurar que el Ártico y el Alto Norte permanezcan seguros”, expresó en un comunicado.

Gran Bretaña ha anunciado que el número de militares suyos desplegados en Noruega se duplicará en tres años, pasando de mil a 2 mil. Algunos participarán en el Ejercicio León Protector, ya planeado para septiembre.

Los detalles son escasos, pero habrá otras actividades de la OTAN una vez que se evalúen las necesidades de seguridad y a medida que finalicen los ejercicios militares nacionales.

Por su parte Francia y Alemania han dicho que participarán, pero no han especificado cuántos efectivos estarán involucrados.

La seguridad en el Ártico ha estado en la agenda de la OTAN en los últimos años, en donde siete aliados se encuentran en la región, junto con Rusia, pero la presión para actuar se aceleró a medida que las amenazas del presidente republicano Trump de apoderarse de Groenlandia.