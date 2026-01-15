¿Groenlandia podría convertirse en la nueva línea de frente entre EU y Rusia?

Ubicada entre Estados Unidos y Rusia, Groenlandia se ha convertido en una línea de frente crítica a medida que el Ártico se abre debido al calentamiento global.

Su importancia ha sido subrayada por el hecho de que Donald Trump está considerando abiertamente que Estados Unidos le quite la isla a su socio de la OTAN, Dinamarca, ya sea comprándola o por la fuerza.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum le pide a Rosa Icela Rodríguez que concrete visita del Papa León XIV

La crisis climática está reduciendo la capa de hielo de Groenlandia, junto con el hielo marino del Ártico en general, abriendo nuevas rutas marítimas y exponiendo recursos valiosos.

Las amenazas de Trump, antes descartadas como fanfarronería, ahora se consideran una señal temprana de cómo el deshielo está convirtiendo a Groenlandia en un valioso foco de tensión geopolítica.

La extensión media del hielo marino en el Ártico durante los últimos cinco años fue de 4,6 millones de kilómetros cuadrados. Esto equivale aproximadamente al tamaño de la UE.

Sin embargo, esto representa una disminución del 27% en comparación con el promedio de 6,4 millones de kilómetros cuadrados entre 1981 y 2010, según datos del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo. La pérdida de hielo marino equivale aproximadamente al tamaño de Libia.

La disminución del hielo ártico implica que, en verano, el manto glaciar ya no alcanza las costas de Rusia y Canadá. Y, al no haber tierra bajo el polo norte, se están dejando al descubierto mares que antes eran inaccesibles.

Esto está abriendo nuevas rutas marítimas. A medida que los mares polares se vuelven navegables durante períodos más largos, las rutas que antes se limitaban a los rompehielos se han convertido en corredores comerciales.

La más desarrollada es la ruta marítima del Norte, que se superpone al Paso del Noreste y recorre la costa ártica rusa desde Europa hasta Asia. Es fundamental para las ambiciones de Moscú .

Más al oeste, el Paso del Noroeste atraviesa el archipiélago ártico de Canadá, mientras que en la planificación a largo plazo también está surgiendo una ruta ártica central que atraviese el polo norte.

Esto está rediseñando el mapa del comercio global, añadiendo rutas que podrían ofrecer alternativas al Canal de Suez y reducir el viaje desde Europa occidental hasta el este de Asia a casi la mitad.

En 2025, el buque portacontenedores Istanbul Bridge se convirtió en el primer buque de línea en viajar desde China a Europa a través de la ruta marítima del norte, también conocida como el atajo de la “Ruta de la Seda Polar”.

El barco viajó desde Ningbo, China, a Felixstowe, Reino Unido, en unos 20 días.

Los datos del Marine Exchange of Alaska, una organización de monitoreo marítimo , mostraron que hubo 665 tránsitos a través del tramo de Bering, que separa a Rusia de los EE. UU., en 2024, un aumento del 175% respecto de los 242 de 2010.

Estas rutas no están exentas de riesgos que afectan su viabilidad comercial.

Serafima Andreeva, investigadora del Instituto Fridtjof Nansen, con sede en Noruega, dice que Moscú aspira a utilizar el paso del noreste de Europa a Asia “durante todo el año” y está invirtiendo fuertemente en rompehielos nucleares.

Pero los barcos siguen quedándose atrapados en el hielo, dice Andreeva, y añade: “Incluso ahora hay problemas ocasionales con el uso de la ruta, incluso en ‘verano’”.

Varias naciones del Ártico tienen reclamos en el Ártico: Canadá, Dinamarca, Noruega, Rusia y los EE. UU.

La Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) de las Naciones Unidas formula recomendaciones a los Estados costeros sobre estas reclamaciones.

Estados Unidos ya tiene presencia militar en el Ártico y en Groenlandia específicamente.

La remota base de Pituffik, en el noroeste de Groenlandia, alberga sistemas de alerta de misiles, defensa contra misiles y operaciones espaciales para los EE. UU. y la OTAN.

Rusia ha abierto varias bases militares en la última década, además de restaurar antiguas infraestructuras y aeródromos soviéticos.

En 2018, China se declaró un “estado casi ártico” en un esfuerzo por ganar más influencia en la región.

Andreeva afirma: “Ha habido un creciente interés militar en el Ártico en los últimos 10 a 15 años, y el panorama ha cambiado significativamente desde 2022 [cuando Rusia invadió Ucrania]”.

Añade que la reciente adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN ha transformado el panorama de la seguridad, aumentando la atención sobre los países nórdicos como colectivo. Esto ha afianzado el deseo de Rusia de afirmar su control sobre zonas como la península de Kola y el bastión de Barents.

Aunque desde 2022 Rusia ha centrado su atención en Ucrania, ha mantenido su presencia en el Ártico.

Los países de la OTAN han reforzado su presencia naval en el Ártico y se ha anunciado un aumento en la construcción de rompehielos. Con la expansión nórdica de la OTAN, la fuerza aérea danesa se ha integrado más con Finlandia, Noruega y Suecia. En 2024, China desplegó tres buques rompehielos en el Ártico.

Groenlandia también es importante en la carrera mundial por los minerales críticos. La isla ocupa el octavo lugar a nivel mundial en reservas de tierras raras, estimadas en 1,5 millones de toneladas por el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Alberga dos de los mayores yacimientos conocidos, Kvanefjeld y Tanbreez. El interés extranjero en estos está creciendo. La empresa china Shenghe Resources es el mayor accionista del proyecto Kvanefjeld, con una participación del 12,5%, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Aún no se ha realizado ninguna extracción de tierras raras debido a la inaccesibilidad. Solo alrededor del 20% de Groenlandia está libre de hielo, y gran parte de la isla es inaccesible durante gran parte del año.

Pero a medida que las rutas de navegación se vuelven más viables, el calentamiento global también está empezando a alterar esta ecuación, y el retroceso del hielo está exponiendo nuevos recursos minerales.