Protestas en Francia provocan fuerte incendio en el Ayuntamiento de Limoges

Francia enfrenta momentos de tensión social tras el ataque contra la sede del gobierno local en la ciudad de Limoges. Un grupo de manifestantes incendió la sede del ayuntamiento como parte de una ola de protestas que afecta a varias regiones del país.

El fuego afectó la infraestructura del inmueble público poco después de que los manifestantes irrumpieran en el sitio. Las llamas causaron daños visibles en la estructura del edificio gubernamental antes de que las autoridades pudiera intervenir.

Los servicios de emergencia atendieron el reporte de inmediato para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a construcciones vecinas. Tanto bomberos como efectivos de las fuerzas de seguridad acordonaron la zona para resguardar a la población y tomar el control del área.

Las protestas sociales en Francia se han intensificado durante las últimas horas con marchas y movilizaciones en distintas ciudades del país. Las autoridades locales mantienen operativos de vigilancia ante el riesgo de nuevos enfrentamientos o actos vandálicos en edificios oficiales.