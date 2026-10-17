Protestas en Francia provocan fuerte incendio en el Ayuntamiento de Limoges

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    Protestas en Francia provocan fuerte incendio en el Ayuntamiento de Limoges
    Incendio del ayuntamiento de Limoges, Francia, tras protestas por crisis ecónomica VANGUARDIA

Ataque al inmueble histórico de Limoges moviliza a bomberos y fuerzas de seguridad ante escalada de protestas en el país.

Francia enfrenta momentos de tensión social tras el ataque contra la sede del gobierno local en la ciudad de Limoges. Un grupo de manifestantes incendió la sede del ayuntamiento como parte de una ola de protestas que afecta a varias regiones del país.

Decenas de detenidos en París y concentraciones por toda Francia en la jornada de protesta

El fuego afectó la infraestructura del inmueble público poco después de que los manifestantes irrumpieran en el sitio. Las llamas causaron daños visibles en la estructura del edificio gubernamental antes de que las autoridades pudiera intervenir.

Los servicios de emergencia atendieron el reporte de inmediato para sofocar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a construcciones vecinas. Tanto bomberos como efectivos de las fuerzas de seguridad acordonaron la zona para resguardar a la población y tomar el control del área.

Las protestas sociales en Francia se han intensificado durante las últimas horas con marchas y movilizaciones en distintas ciudades del país. Las autoridades locales mantienen operativos de vigilancia ante el riesgo de nuevos enfrentamientos o actos vandálicos en edificios oficiales.

Manifestantes incendian Oficina de Turismo en Lyon tras protestas en Francia | VIDEO

MACRON ADVIERTE

El presidente Emmanuel Macron advirtió desde sus redes sociales que no habrá lugar para la violencia en Francia tras las recientes manifestaciones registradas en el país.

El mandatario francés aseguró que quienes atacaron inmuebles públicos y comercios serán perseguidos y sancionados por las autoridades.

Asimismo, expresó el respaldo total de la nación a las fuerzas del orden para garantizar la seguridad. Señalando que será hará todo lo necesario para ser un frente unido que frene a la violencia que impide que otros se expresen pacíficamente.

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Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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