WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las protestas en defensa de la educación pública de Francia son un reflejo de como el islam quiere “apoderarse de lo que una vez fue un gran país”.

Fue hoy que decenas de miles de manifestantes marcharon en ciudades de toda Francia el martes en solidaridad con las protestas estudiantiles a favor de más financiación para la educación, aumentando la presión sobre el gobierno del presidente saliente Emmanuel Macron.

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Ante esto, a través la Truth Social, Trump declaró que los disturbios, que están teniendo lugar en París y otras grandes ciudades francesas, se deben a “nada menos que la inmigración en masa fuera de control” y no tratan, a su parece, “sobre las escuelas”.

Desde mediados de septiembre hasta hoy, se han registrado 200 estudiantes heridos y más de 5 mil arrestos en todo el país, además de destrozos en los centros educativos y en mobiliario urbano ya evaluados en varias decenas de millones de euros.

Los manifestantes rechazan los recortes en el sector público y las protestas congregan hoy a decenas de miles de personas a favor de una mejor educación en las principales ciudades francesas.

El Ejecutivo aceleró la tramitación de una ley para obligar a los padres de los menores a pagar los actos vandálicos de sus hijos. Al mismo tiempo, al menos el 10 % de los institutos han visto su funcionamiento perturbado por los piquetes y bloqueos.

SOLIDARIDAD EN FRANCIA

Mientras los alumnos volvían a bloquear sus escuelas secundarias, grandes multitudes ondeando banderas y pancartas se reunieron en Marsella, Estrasburgo y otras ciudades.

“La única respuesta que (los alumnos) han recibido hasta ahora es represión”, se quejó Sigrid Gerardin, una profesora de secundaria de París.

El Ministerio del Interior estimó que 86 mil personas participaron en manifestaciones fuera de París el martes por la mañana.

Las frustraciones van más allá de las dificultades inmediatas, como los precios del combustible que se han disparado por la guerra de Irán, hasta preocupaciones más amplias sobre las restricciones al gasto público, el aumento de la pobreza y la desigualdad social bajo Macron, quien no puede postularse para un tercer mandato consecutivo.